Amundi annonce la nomination de Dominique Carrel-Billiard en tant que Directeur Délégué auprès de la Direction Générale. Il est membre du Comité Exécutif et aura notamment pour mission d’assurer la coordination du rapprochement entre Amundi et Pioneer Investments.

Dominique Carrel-Billiard a commencé sa carrière en 1987 au CCF dans le département des fusions-acquisitions. En 1992, il devient Directeur-Associé chez McKinsey. Il rejoint le groupe AXA en 2004 comme directeur des fonctions support et développement avant de devenir, en 2006, directeur général du groupe Axa Investment Managers dont il a mené la transformation pour en faire un acteur global et intégré de la gestion d’actifs. Il a notamment dirigé l’intégration des acquisitions du groupe et la consolidation des unités opérationnelles. Depuis 2014, Dominique Carrel-Billiard était Directeur Général de la Financière de l’Echiquier où il a notamment assuré le déploiement de la société de gestion en Europe.

Dominique Carrel-Billiard est diplômé d’HEC et de la Harvard Business School.