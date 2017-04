L’ALM Treasury est une activité transversale, présente dans l’ensemble du Groupe BNP Paribas, dont la mission est de gérer les risques de liquidité, de taux et change du bilan de la banque, y compris sa mise en œuvre sur les marchés financiers.

Depuis le 15 mars 2017, Dominique Aubernon est Responsable de l’ALM Treasury.

Dominique Aubernon était précédemment, Responsable du Conseil Stratégique, en charge de la Gestion Financière et de Principal Investments.

De 2006 à 2008, elle a été Directeur Financier de BNP Paribas International Retail Services.

Auparavant, elle a occupé des responsabilités au sein des Financements Structurés où elle a participé à partir de 1990 à la création et au développement de l’activité des Financements Structurés et plus particulièrement de l’activité Optimisation et Financement d’Actifs, dont elle a été responsable, d’abord en France, puis en Europe et enfin au niveau mondial. Elle a ensuite été responsable mondiale du Département Financements d’Actifs élargi au Financement au Transport Aérien et au Transport Maritime, au sein des Financements Structurés de 2002 à 2006. De 1984 à 1990, elle a fait partie de l’équipe d’origination et de syndication des émissions obligataires en France au sein de Fixed Income. Elle a commencé sa carrière en tant que gestionnaire de fonds monétaires.

Dominique Aubernon rapporte directement à Philippe Bordenave, Directeur Général Délégué.