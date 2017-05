Titulaire d’un DESS gestion et management des PME à l’IAE de Nantes, Didier Ardouin a rejoint le Crédit Mutuel de Bretagne en 2000 en qualité de Directeur de l’agence de Cesson-Sévigné puis de Saint-Malo Centre.

En 2007, il assure la direction d’un groupe d’une vingtaine d’agences situées entre Morlaix et Landerneau. Il est ensuite nommé en 2010 Directeur général de la fédération du Crédit Mutuel Massif Central. Il occupera cette fonction pendant 6 ans.

En 2016, il prend la responsabilité du projet « Nouvelle Vague » intégré au plan stratégique « Arkéa 2020 » du Crédit Mutuel Arkéa. Ce projet, dédié au développement d’un concept nouveau alliant le meilleur de l’humain et du digital, prévoit notamment le lancement, le 1er septembre 2017, de l’application « Max ». Une équipe dédiée se consacre au lancement de cette application mobile, véritable assistant personnel qui regroupe un large ensemble de services de banque et assurance, de conciergerie et de conseil personnalisé