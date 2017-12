Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers

Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers, pour mieux exprimer son modèle multi-affiliés et la valeur ajoutée qu’elle apporte à ses clients. Natixis Investment Managers met à leur disposition des solutions d’investissement développées par ses sociétés de gestion affiliées, spécialistes de la gestion active et de conviction. Elle accompagne également ses clients en leur apportant son expertise et ses conseils pour la construction des portefeuilles dans une optique de long-terme.

« Notre nouvelle marque reflète notre business model et la valeur de notre offre. Nous apportons à nos clients des solutions actives d’investissement de premier plan, ainsi que de la recherche et du conseil à forte valeur ajoutée pour construire et gérer leurs portefeuilles, » déclare Jean Raby, membre du Comité de Direction générale de Natixis en charge de la gestion d’actifs et de la banque privée. « Nous ouvrons à nos clients un accès à une gamme complète et unique de sociétés de gestion, chacune avec sa propre culture et sa propre philosophie d’investissement. Nous leur permettons ainsi de tirer profit d’une grande diversité de stratégies originales pour leur génération d’alpha. »

La société de gestion Natixis Asset Management, affiliée de Natixis Investment Managers, a engagé une réflexion en vue du changement de sa marque qui sera effectif dans le courant de l’année 2018. Les autres sociétés de gestion affiliées de Natixis Investment Managers conservent leurs marques.

Active ThinkingSM

En parallèle à son changement de marque, Natixis Investment Managers lance une nouvelle plateforme marketing centrée sur le concept Active ThinkingSM. En pleine cohérence avec le modèle multi-affiliés de Natixis Investment Managers, qui rassemble 26 sociétés de gestion spécialisées, Active ThinkingSM illustrera son approche originale et diversifiée de recherche des meilleures solutions pour les portefeuilles. Active ThinkingSM reflète également la conviction de Natixis que la gestion véritablement active est créatrice de valeur pour les clients.

Natixis Investment Institute

Natixis crée également le Natixis Investment Institute, qui rassemblera l’expertise sur le comportement des investisseurs de son Center for Investor Insight, la recherche et les analyses de portefeuille de son Portfolio Research & Consulting Group, et plus généralement ses analyses et prévisions de marché. Il visera notamment à offrir aux clients une bonne compréhension des relations entre le sentiment de marché et la prise de décision d’investissement.

La Banque Privée 1818 devient Natixis Wealth Management

La Banque Privée 1818 change de marque pour exprimer son ambition de devenir une banque de gestion de fortune. Cette nouvelle marque permet d’affirmer avec force l’ancrage de cette activité au cœur des métiers de Natixis et du Groupe BPCE.

Natixis Wealth Management enrichit son offre de gestion de fortune en s’appuyant plus largement sur les expertises de Natixis, notamment sur les solutions de private equity et d’asset management offertes par Natixis Investment Managers.

En choisissant Natixis Wealth Management, la banque souligne sa volonté d’accompagner ses clients en France et à l’international. La banque utilisera dorénavant la même marque en France, au Luxembourg et en Belgique.

« Notre nouvelle marque illustre notre ambition de devenir une banque de référence en France sur le marché des High Net Worth Individuals et des family offices, au sein du Groupe BPCE », déclare George-Eric de la Brunière, Directeur général de Natixis Wealth Management.

Sélection 1818 et VEGA IM conservent leurs dénominations sociales et leurs marques.