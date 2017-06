Pour créer le cadre de mise en œuvre de projets d’investissement visant à la réduction des gaz à effet de serre et à la lutte contre le changement climatique

Deutsche Bank a signé un accord-cadre avec le Fonds vert pour le climat (FVC), permettant à la Banque de recevoir et d’utiliser du capital du FVC afin de lever des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs du secteur privé pour soutenir des actions en faveur du climat. L’accord a été signé à Londres par Nicolas Moreau, Responsable de Deutsche Asset Management et membre du Directoire de Deutsche Bank AG, et le Directeur Exécutif du FVC, Howard Bamsey.

A cette occasion, Nicolas Moreau a déclaré : “Nous sommes heureux de signer cet accord afin de collaborer avec le FVC en vue de mobiliser des capitaux du secteur privé et augmenter ainsi les contributions pour le financement de la lutte contre le changement climatique et les mesures visant à la réduction des gaz à effet de serre dans les pays en développement”.

Le Fonds vert pour le climat travaille avec un large éventail d’entités accréditées pour affecter ses ressources vers différents projets et programmes. Deutsche Bank est la deuxième banque commerciale à signer un accord cadre avec le FVC.

“Cette signature marque une étape importante pour le FVC car cet accord nous donne accès à la vaste expertise internationale de Deutsche Bank dans la gestion de flux d’investissements privés vers des actions en faveur du climat,” explique Howard Bamsey. “Cela découle de la reconnaissance par le FVC du rôle primordial du secteur privé dans le financement de la lutte contre le changement climatique.”

Le FVC a déjà validé la première proposition de financement de Deutsche Bank lors de sa quatorzième rencontre à Songdo, en Corée du Sud, en octobre 2016. Le programme d’accès universel à l’énergie verte combine du capital du FVC avec des investissements du secteur privé afin de financer l’accès à l’électricité renouvelable pour plus d’un demimillion de personnes et pour des entreprises de petite taille et de tailles intermédiaires, en coopération avec des banques locales en Afrique.

L’investissement initial du FVC de 78.4 millions de dollars (US$) permet à Sustainable Investments, l’entité au sein de laquelle Deutsche Asset Management gère les actifs environnementaux et sociaux, de lever un total de 300 millions de dollars (US$) en capital.

La proposition a été approuvée par les gouvernements du Bénin, du Kenya, de Namibie, du Nigéria et de Tanzanie, où le programme centralisera ses investissements pendant les trois premières années. La signature de l’accord cadre marque une étape importante dans la mise en œuvre de ce programme.