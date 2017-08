Le fonds a totalisé des engagements d’environ 1,8 milliard d’euros venant de 31 investisseurs institutionnels à travers le monde, avec un capital additionnel de co-investissement dédié d’au moins 800 millions d’euros. Le fonds totalise donc plus de 2,5 milliards d’euros disponibles pour les investissements.

PEIF II est le successeur du fonds PEIF, qui a clôt les souscriptions en Juillet 2007 et qui est considéré comme étant l’un des fonds les plus performants de son « millésime ».

Avec un focus sur les actifs matures, dits « brownfield », la stratégie de PEIF II est d’investir dans des actifs infrastructure en Europe occidentale, visant une diversification géographique et sectorielle du portefeuille. L’objectif est de générer un rendement stable dans une perspective d’investissement de long-terme.

Les investisseurs proviennent de 15 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. La levée de fonds a permis à Deutsche Asset Management de gagner 26 nouveaux clients, avec huit clients s’engageant pour plus de 100 millions d’euros chacun.

Les fonds de pension et les assureurs (qui représentent chacun 40%) constituent la grande majorité des investisseurs dans le fonds ; les 20% restant comprennent des banques, des sociétés de gestion et des fonds de fonds.

Le fonds a déjà réalisé trois investissements à date. Il s’agit de l’acquisition d’Akiem, le deuxième plus grand acteur de la location de locomotives en Europe Continentale ; de celle de TCR, un des principaux acteurs de la location et de la maintenance d’équipement de soutien au sol dans les aéroports, et plus récemment l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe de l’Aéroport de Venise (Groupe SAVE) avec un consortium d’investisseurs.

« Ceci est une belle performance de collecte de fonds pour notre fonds PEIF II et cela confirme la confiance que les investisseurs placent dans notre capacité à délivrer de la performance » explique Hamish Mackenzie, Responsable des Investissements en Infrastructure de Deutsche Asset Management. Il ajoute : « L’Europe est le marché d’infrastructures privé et public le plus développé du monde et nous pensons que notre équipe possède la discipline, le réseau et l’expérience approfondie pour accéder et pour gérer ces actifs pour nos investisseurs. »

Deutsche Asset Management est la cinquième plus grande société de gestion en infrastructure, selon le classement d’IPE Real Estate, et ses encours en infrastructure « non-coté » s’élèvent à 7,9 milliards d’euros au 31 mars 2017.