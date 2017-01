Elle conservera ses fonctions de directeur de la gestion actions de la zone EMEA et Britta Weidenbach deviendra co-directeur de la gestion actions EMEA

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) annonce la nomination de Petra Pflaum en tant que directeur des investissements responsables, effective au 1er janvier 2017.

Dans ses nouvelles fonctions, Petra Pflaum dirigera une équipe ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dédiée, afin d’intégrer davantage cette expertise de Deutsche AM dans les processus d’investissement et enrichir l’offre à ses clients à travers ses gestions active, alternative et passive. Les équipes existantes consacrées à la recherche sur la thématique ESG et la gouvernance lui rapporteront directement.

Petra Pflaum conservera ses fonctions de directeur de la gestion actions de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) de Deutsche AM, et sera rejointe par Britta Weidenbach qui deviendra co-directeur de la gestion actions EMEA (nomination effective au 1er janvier 2017). Petra Pflaum deviendra aussi membre du directoire de Deutsche Asset Management Investment GmbH, représentant les activités de gestion actions et de trading actions.

Petra Pflaum a rejoint Deutsche AM en 1999. Elle a occupé précédemment les fonctions de co-responsable de la recherche globale et de responsable globale des actions Small & Mid caps. Britta Weidenbach est actuellement responsable des actions européennes. Elle a également rejoint Deutsche AM en 1999. Elle a géré des fonds actions européennes depuis 2001.

Nicolas Moreau, directeur général de Deutsche Asset Management et membre du directoire de Deutsche Bank, a déclaré : « Deutsche AM a reconnu l’importance des critères ESG dans sa gestion depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d’avoir été parmi les premiers signataires de la charte de l’ONU soutenant les principes pour l’investissement responsable (PRI) en 2008. Il est important de s’appuyer sur cet héritage, et d’utiliser notre expertise pour aider nos clients qui veulent s’engager dans cet univers d’investissement fondamental ».

« Je suis heureux que quelqu’un de la qualité de Petra Pflaum puisse prendre ces nouvelles responsabilités en tant que directeur des investissements responsables et membre du directoire de Deutsche Asset Management Investment GmbH et que Britta Weidenbach la rejoigne comme co-directeur de la gestion actions EMEA. Elles sont toutes deux des talents remarquables qui ont tenu des rôles prépondérants au cours de ces nombreuses années au sein de Deutsche AM. »