Deutsche Asset Management (Deutsche AM) achète, pour le compte de deux clients qui réalisent leur premier investissement en France, à Bourges et à Marseille

Deutsche AM s’est porté acquéreur du Street Mall AVARICUM à Bourges auprès de Sogeprom. Ouvert en février 2015, AVARICUM s’étend sur 12.800 m² dont 9.500 m² de surfaces de vente en plein cœur du centre-ville historique de Bourges. Il dispose en outre d’un parc de stationnement de 390 places. Grâce à une architecture soignée, signée Arte Charpentier et Frédéric Blatter, le projet développé et réalisé par Sogeprom est parfaitement intégré dans son environnement et accueille déjà une vingtaine d’enseignes nationales et internationales (Zara, Mango, Monoprix, Habitat, New Yorker, Decimas, Holly’s Diner, Histoire d’Or, Marionnaud, Louis, One Step, Kiko, Kidiliz, Acuitis, Dépil Tech, Foot locker, Superdry, La Mesure, Franck Provost, Desigual,…).

Dans cette transaction, le vendeur était conseillé par Savills et l’étude Thibierge, l’acquéreur par l’étude Wargny et le cabinet Allen & Overy. En outre, Urbi et Orbi, filiale de Property Management de Sogeprom, restera le gestionnaire du centre commercial.

Deutsche AM a également acquis Cap Joliette à Marseille auprès d’AXA IM – Real Assets – agissant pour le compte de l’un de ses clients. Cap Joliette s’élève sur 8 étages en superstructure et 2 niveaux de sous-sols. Il offre environ 12.000 m² de bureaux intégralement loués à deux locataires de renom. Livré en 2003, l’immeuble est idéalement situé sur la place de la Joliette et au cœur d’Euroméditerranée.

Dans cette transaction, le vendeur était conseillé par BNP Paribas Real Estate, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec CBRE, et par l’étude Cheuvreux, l’acquéreur par l’étude Wargny et le cabinet Freshfields.

« Ces deux investissements en région sont tout à fait en ligne avec notre stratégie car ils nous permettent d’offrir à nos clients un rendement locatif tout en préservant leur capital grâce à des localisations "prime" dans leurs marchés respectifs. » indique Cédric Dujardin, Head of Real Estate France & Belux.