Deutsche Asset Management a recruté Michele Gaffo à la tête de son activité de couverture assurantielle au niveau mondial. Il rejoindra les équipes de Francfort à compter du 1er février prochain.

“Nous continuons de renforcer l’offre assurantielle destinée à nos clients à l’échelle mondiale et sommes heureux que Michele ait choisi de rejoindre Deutsche AM" ont commenté Bob Kendall et Thorsten Michalik, co-Responsables de l’activité Coverage dans une note interne destinée au personnel. À ce poste, Michele Gaffo sera responsable de l’activité de couverture assurantielle de Deutsche AM au niveau mondial. La société de gestion cherche en effet à se positionner pour tirer parti de la tendance à l’externalisation du volet Assurance dans l’industrie de la gestion d’actifs grâce à ses produits et solutions en gestion active, passive et alternative.

Michele Gaffo a précédemment occupé diverses fonctions au sein du Groupe PosteVita Insurance en Italie où il fut notamment Directeur des Investissements en charge du management des métiers d’investissement du Groupe et du développement de nouvelles solutions d’investissements et de nouveaux produits d’assurance. Il fut auparavant Directeur des investissements au sein d’Allianz Italie et Responsable Monde de la gestion ALM (Asset Liability Management) d’Allianz SE à Munich. 20 années d’expérience qu’il partagera et saura mettre à profit dans ses nouvelles fonctions au sein de Deutsche AM.

Michele Gaffo est titulaire d’une maîtrise en sciences statistiques et économiques de l’Université de Padoue en Italie et a obtenu un Executive MBA à l’European School of Management and Technology (ESMT) de Berlin en Allemagne.