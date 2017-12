L’activité de Gestion d’actifs unifiée sous une marque forte : DWS

Tous les métiers de la gestion d’actifs seront désormais réunis sous une seule et même marque globale et unifiée. En tant que marque globale, DWS permettra d’englober toute l’étendue de nos métiers et expertises, ainsi que notre savoir-faire et notre expérience auprès de la clientèle institutionnelle comme des particuliers, mais aussi en matière de gestion active, passive ou alternative. Ce nouveau nom reflètera véritablement l’étendue de nos capacités de diversification en matière d’investissements, mais aussi notre approche globale du métier.

Nicolas Moreau, Responsable de Deutsche AM, explique : "Cette nouvelle marque globale DWS puise directement dans les racines historiques de notre groupe et de ses 60 années d’expérience sur le marché allemand, avec un nom reconnu dans notre industrie mondiale. Il incarne la stabilité, un solide track record et porte en lui les valeurs qui nous ont toujours animés : l’excellence, l’esprit d’entreprise, l’inscription dans la durée et l’intégrité. Ces valeurs resteront au coeur de nos succès à venir."

Ce changement de nom trouvera son écho dans un nouveau logo qui symbolisera pleinement le dynamisme et l’esprit d’avant-garde de cette nouvelle marque. Le changement de nom de toutes les entités et gammes de produits liés interviendra d’ici à la fin de l’année prochaine. Nous conserverons en l’état notre marque produit Xtrackers pour notre gamme ETF ainsi que le nom RREEF pour nos fonds immobiliers, tout en les liant à notre nouvelle marque globale.

Une gouvernance remaniée pour mettre en oeuvre cette stratégie

Deutsche AM se verra dotée d’une structure juridique de société en commandite par action (GmbH & Co. KGaA pour Kommanditgesellschaft auf Aktien). Cette structure lui permettra de gagner en autonomie opérationnelle afin de mettre en oeuvre ses ambitions de croissance, tout en permettant à Deutsche Bank de continuer à en assurer la supervision conformément aux exigences réglementaires. Cette nouvelle structure sera effective à compter du premier trimestre 2018.

Nicolas Moreau explique : “Nous voulons dégager le plein potentiel de Deutsche AM afin de soutenir son développement. La forme que revêtira notre future structure juridique témoigne de l’engagement à long terme de Deutsche Bank aux côtés de nos métiers de gestion d’actifs, tout en nous offrant l’autonomie opérationnelle nécessaire à la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance.”

Karl von Rohr, Directeur de l’Organisation de Deutsche Bank, va devenir Président du Conseil de surveillance de Deutsche AM au sein de cette nouvelle structure. Ce Conseil réunira des administrateurs indépendants, des représentants des actionnaires et des représentants des salariés. La composition exacte de ce Conseil de surveillance sera déterminée ultérieurement.

Une équipe dirigeante stable et expérimentée

Les dirigeants nommés pour cette nouvelle entité – sous le titre de Managing Directors de Deutsche AM Management GmbH, l’associé commandité de cette KGaA – prendront leurs nouvelles fonctions au premier trimestre 2018. Les membres qui la composent bénéficient en moyenne de 23 années d’expérience dans le métier, et de 14 ans d’historique au sein de Deutsche AM ou de Deutsche Bank Group.

Sont ainsi nommés aux postes de Managing Directors : Nicolas Moreau (Chief Executive Officer et Chairman of the Managing Directors), Claire Peel (Chief Financial Officer), Jon Eilbeck (Chief Operating Officer), Nikolaus von Tippelskirch (Chief Control Officer), Stefan Kreuzkamp (Directeur des Gestions et Co-Head, Investment Group), Pierre Cherki (Co-Head, Investment Group), Bob Kendall (Co-Head, Global Coverage Group), Thorsten Michalik (Co-Head, Global Coverage Group). Pour moitié, cette nouvelle équipe de direction sera basée à Francfort.

En tant que Chief Control Officer, Nikolaus von Tippelskirch aura la responsabilité fonctionnelle du Juridique, de la Conformité, des Risques, de la Gouvernance et également à sa charge la gestion de l’entité juridique. Ces 18 dernières années, il a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein de Deutsche Bank dont le plus récent en date était celui de Global Head of Incident and Investigation Management.