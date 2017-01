Avec 12 levées dont 2 remboursées sur la période, Fundimmo, 1ère plateforme de crowdfunding 100% immobilier agréée AMF, revient sur une excellente année.

Lancement réussi en 2016 et croissance prévisionnelle de 300% pour 2017

Dès sa 1ère année de lancement, Fundimmo - la plateforme de crowdfunding 100% immobilier, a levé 3 millions d’euros ! Ainsi, les investisseurs ont participé au financement de 12 projets immobiliers diversifiés, logements, commerces, activité, bureaux, logistique et aménagement foncier, sur l’ensemble du territoire national (Hauts-de-France, Ile-de-France, Rhône-Alpes).

Un business model qui fait ses preuves

Les fondateurs de Fundimmo expliquent ce succès : « Issus du monde de l’immobilier et de la finance, nous avons souhaité offrir un service clé en main à nos clients, explique Jérémie Benmoussa, Directeur Général. Pour offrir le meilleur service aux promoteurs, il faut les connaître et partager l’expérience de leur métier. Quant aux investisseurs, la meilleure garantie à leur offrir est de bien connaître et maîtriser les rouages du financement » précise-t-il.

Le modèle économique est original : Fundimmo est une start-up, rentable ! « Mon expérience d’entrepreneur au sein d’entreprises privées m’a permis de garder en tête qu’une entreprise doit gagner de l’argent pour prétendre pérenniser son activité. Nous appliquons à la nouvelle économie les principes de la Old Economy » concède Stéphane Bombon, Président.

Un développement sur plusieurs axes en 2017

Fundimmo prévoit une levée de fonds en 2017 pour accélérer son développement, étoffer ses équipes et élargir son offre.

La plateforme proposera le financement d’une trentaine d’opérations immobilières en 2017.

En ce début d’année, un programme de parc commercial à Guéret a clôturé son financement à hauteur de 500 000 euros, et une collecte est ouverte pour un ensemble résidentiel de 36 logements en Loire-Atlantique.