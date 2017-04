Le cabinet Walter Billet a conseillé Pharmarket, premier réseau de pharmacies agréé pour la vente en ligne de médicaments en France, lors de sa première levée de fonds d’un million d’euros d’auprès d’investisseurs de renom dans les secteurs de la santé et du digital.

Pour Nicolas Metairie, Président & Fondateur de Pharmarket : « Cette levée de fonds témoigne aujourd’hui de la confiance que des investisseurs de premier plan ont dans le modèle de Pharmarket et dans sa capacité à croître rapidement sur un marché complexe et réglementé. Grâce à cette levée, j’envisage les prochaines étapes de notre croissance avec ambition, sérénité et détermination ».

Après une première phase de développement et de croissance réussie, Pharmarket a su convaincre des investisseurs de par son positionnement unique en France et ses avantages concurrentiels. Aujourd’hui Pharmarket est la seule « Market Place » qui permette au consommateur d’acheter des médicaments sur Internet, directement chez une pharmacie française agréée. Associée à toute la gamme des produits de parapharmacie, cette offre est accessible par livraison pour le consommateur, le lendemain avant 13h dans toute la France et en 30 min à Paris.

Le marché français du médicament et de la parapharmacie est évalué à près de 10 milliards d’euros. Avec la vente en ligne de ces produits qui représente près de 10% du marché dans les autres pays européens alors que le marché en ligne français est de seulement 100m€ aujourd’hui, le potentiel de croissance est très élevé pour les années à venir.

Les investisseurs ayant participé à ce premier tour de table seront en mesure d’apporter des compétences à la fois essentielles et tout à fait complémentaires pour aider Pharmarket à accélérer son développement et sa croissance.

Parmi ces investisseurs, l’on trouve :

Jean-Claude Labrune, fondateur de Cegedim, le n°1 en France des logiciels médicaux et pharmaceutiques.

Laurent de la Clergerie, fondateur du Groupe LDLC, le n°1 en France de la vente en ligne de composants informatiques.

Régis Fabre, associé du cabinet Baker McKenzie et membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise.

Tony Parker, joueur international français de basket-ball.

Cette opération a été supervisée et accompagnée juridiquement par Fabien Billet, associé du cabinet Walter Billet Avocats.