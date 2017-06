En France pour un montant global de 45 millions d’euros : deux cliniques de Médecine Chirurgie exploitées par le groupe Kapa Santé (Cognac et Châtellerault) dans le cadre de baux fermes de 12 années, un centre médico-social à Sens (89) loué à des professionnels de la santé (cabinet dentaire, cabinet d’infirmières et médecins libéraux), un centre médical de remise en forme à l’Isle Adam (95) spécialisé dans la rééducation par la balnéothérapie thérapeutique et le siège social de Merck Millipore à Guyancourt (78) filiale de la plus ancienne entreprise pharmaceutique et chimique au monde.

En Allemagne pour un montant global de 18 millions d’euros : deux EHPAD disposant d’unités Alzheimer (Land de Basse Saxe), une clinique psychiatrique pour enfants et adolescents (Land du Hesse) et une maison médicale à Halle (Land de Saxe) regroupant une trentaine de praticiens de la santé.

Le patrimoine immobilier de PIERVAL SANTE compte désormais 25 actifs pour 133 locataires et affiche un taux d’occupation financier moyen pour 2016 de 98.8%.

Ainsi, EURYALE AM, société de gestion de portefeuille, et gérante de la SCPI PIERVAL SANTE accélère son positionnement spécifique sur le secteur de la santé à la fois en France et en Europe avec une capitalisation de l’ordre de 161 millions d’euros au 30 avril 2017.