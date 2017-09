Fort de plus de 30 ans d’existence, Edelis conçoit, construit et commercialise des projets immobiliers dans les plus grandes villes de France en s’appuyant sur 8 agences nationales (Paris, Bordeaux, Lille, Nantes, Lyon, Aix-En-Provence, Nice et Toulouse). Le chiffre d’affaires d’Edelis, qui connaît une croissance dynamique, devrait être de l’ordre de 200M€ en 2017.

Edelis est reconnu pour la qualité de ses équipes, 170 professionnels, son excellente maîtrise technique des opérations et son organisation. Edelis prévoit ainsi d’atteindre, avec le soutien notamment financier de GCC, un rythme de 2 000 lots actés par an, contre 1 600 aujourd’hui.

Le Management est associé à l’opération et Sylvère Hamel, Directeur Général d’Edelis, intègre le Comité Exécutif de GCC. Edelis continuera à se développer en tant qu’entité du groupe GCC, venant compléter les 36 entités déjà existantes (23 en construction et 13 en énergie).

GCC élargit son offre et confirme sa stratégie de croissance externe maitrisée

Composé jusqu’à présent de 2 Pôles, la Construction et l’Energie, GCC crée donc un 3ème Pôle avec la reprise d’Edelis : la promotion immobilière, métier complémentaire et connexe aux métiers de la construction. Cette diversification stratégique permet au réseau entrepreneurial de GCC de renforcer son offre et ses savoir-faire.

Avec cette acquisition significative, GCC, groupe indépendant contrôlé par ses cadres dirigeants et salariés, poursuit sa stratégie de développement et franchit un nouveau cap.

Chacun bénéficiera de nombreuses synergies opérationnelles et fonctionnelles dans les domaines du commerce, des achats, de la technique, de l’ingénierie, de la veille technologique, des ressources financières et des ressources humaines. Des complémentarités profiteront également à tous les clients et les collaborateurs.

Ce nouvel ensemble constitué comptera plus de 2 500 collaborateurs.

L’opération a été initiée et orchestrée par Degroof Petercam qui est intervenu en tant que conseil financier exclusif de GCC dans cette opération. L’équipe était composée de Frédéric Hébrard (Managing Director), François-Régis Cottin (Associate) et d’Arnaud Zussino (Analyst).