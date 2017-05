Christophe Guérin (37 ans) a rejoint Degroof Petercam France en mars 2017, en qualité de Banquier Conseil en Gestion de Fortune au sein du département du développement.

Il a débuté sa carrière au Crédit du Nord en 2004 en tant que Chargé d’Affaires Entreprises. En 2008, il a été nommé Directeur de l’espace patrimonial du groupe Hauts-de-Seine Ouest. Un an plus tard, il a rejoint le Crédit Coopératif où il a été Conseiller Expert Gestion de Patrimoine dans le service de Gestion Privée durant 3 ans. Depuis 2012, il était Banquier Conseil en Gestion de Fortune au sein de la Banque de Gestion Privée Indosuez.

Christophe Guérin est titulaire d’un Master 2 - MBA Administration des Entreprises à l’IAE Paris, et d’un Master 2 Droit du patrimoine professionnel à Paris Dauphine obtenu en 2015.

Romain Courson (38 ans) a rejoint Degroof Petercam France en février 2017, également en qualité de Banquier Conseil en Gestion de Fortune au sein du département du développement.

Au cours des dix dernières années, il a travaillé à la Banque Transatlantique, tout d’abord en tant que Conseiller en Gestion Privée (2007 à 2009), puis en tant que Conseiller Stock Private (2009 à 2001). Depuis 2011, il était Banquier Privé en Gestion de Fortune.

Romain Courson est titulaire d’un Master en Expertise Juridique et Fiscale, Ingénierie du Patrimoine à l’ISC, et d’un Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine obtenu à l’ESCP-EAP en 2007.

Pierre-Emmanuel Gillet (37 ans) rejoint Degroof Petercam France au sein de l’équipe du Family Office en tant que Family Officer. Il aura pour principale mission de participer au développement de l’offre Family Office auprès des clients français.

Pierre-Emmanuel Gillet a débuté sa carrière professionnelle chez Barclays en 2002 en tant que Relationship Manager. Il a ensuite rejoint BNP Paribas pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux pour le réseau et la banque privée. En 2007, il entre chez HSBC France en tant que Senior Relationship Manager puis Ingénieur Financier avant de rejoindre Indosuez Wealth Management en tant que juriste-fiscaliste au sein du pôle d’ingénierie clientèle. Il intègre banque Degroof Petercam Luxembourg en 2015 en tant qu’Estate Planner - International French Desk avant de rejoindre Degroof Petercam France.

Pierre-Emmanuel Gillet est titulaire d’une Maîtrise en Management Commercial à l’IAE Paris (2002), diplômé de l’Institut Technique de Banque (2010), du Centre d’Etudes Supérieures de Banque en CESB gestion de patrimoine et d’un Master 2 Droit du patrimoine professionnel à Paris Dauphine obtenu en 2012.

A l’occasion de ces arrivées, François Wohrer, Directeur Général de Degroof Petercam France, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Christophe Guérin, Romain Courson et Pierre-Emmanuel Gillet au sein de nos équipes de gestion de fortune. Je suis convaincu que leur dynamisme et leur technicité, ainsi que leurs parcours riches et variés, correspondent à ceux que les clients attendent et contribueront grandement à l’accélération du développement de la clientèle privée de Degroof Petercam en France. »