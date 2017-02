L’ETF db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS (DR) réplique un indice composé uniquement d’obligations dont les sociétés émettrices répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L’ETF est en réplication physique.

« L’intégration de solutions d’investissement répondant aux critères ESG est une part essentielle de l’offre proposée par Deutsche Asset Management. De plus en plus d’investisseurs s’intéressent aux ETF obligataires. Il est donc important de disposer d’ETF retenant des critères ESG au sein de notre gamme obligataire » explique Petra Pflaum, Directrice des investissements responsables chez Deutsche AM.

L’indice ESG sous-jacent de l’ETF -l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable ISR- a un rendement et une duration similaires à l’indice de référence non-ISR avec une corrélation supérieure à 99%.

Pour être intégrées dans l’indice, les obligations doivent être notées « investment grade » et disposer d’un encours d’émission d’au moins 300 millions d’euros, tout en intégrant les critères de durabilité et d’ISR.

Le total des frais sur encours de l’ETF db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS s’élève à 0,25% et l’ETF est coté à la Deutsche Börse.