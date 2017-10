La famille Leclercq, fondatrice et aux commandes de Decathlon veut, à travers Day One Entrepreneurs & Partners, accroître ses investissements dans les jeunes start-up en allouant une nouvelle enveloppe pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros. A cette occasion, les 4 partners de Day One investissent également plusieurs millions d’euros individuellement.

Créée en 2012 par Michel de Guilhermier (Photobox, Motoblouz) et Juan Hernandez (Club Internet), puis rejoints par deux autres entrepreneurs à succès, Eric Kalfon (Datops) et Christophe Courtin (Santiane), Day One Entrepreneurs & Partners est une structure d’accompagnement et d’investissement réellement unique en France.

En effet, Day One E&P s’engage sur le très long terme avec la mission de construire sur les dix prochaines années un groupe homogène de plusieurs dizaines de grandes entreprises leaders et rentables, animées par des entrepreneurs socialement responsables, souvent sélectionnés dès le lancement de leur projet.

Le principe est d’être l’actionnaire de référence des start-up et de s’impliquer fortement au niveau stratégique, opérationnel et humain pour les faire grandir.

Autre élément de sa singularité, Day One accompagne les projets qui ont un impact sociétal fort, quel que soit le secteur. Des projets dont le sens est, par exemple de favoriser une meilleure santé, un meilleur accès à l’éducation ou à l’art, une vie plus sereine, le renforcement du lien social, une meilleure utilisation des ressources naturelles, etc… Cela s’inscrit d’ailleurs dans la philosophie de Decathlon, dont le credo est « Make sport accessible for the many ».

L’entrée au capital de la famille Leclercq en 2013 a déjà permis l’émergence de belles entreprises rentables. Le groupe Day One E&P représente à ce jour plus de 100M€ de CA cumulé avec une croissance supérieure à 50% par an.

« Nous commençons par investir plusieurs centaines de milliers d’euros et pouvons aller jusqu’à plusieurs millions d’euros par participation, en misant essentiellement sur de vraies qualités entrepreneuriales et une volonté de bâtisseur long terme. Nous n’avons pas de dogme sur le profil des entrepreneurs, mais recherchons ce triptyque - l’ambition, l’humilité et la ténacité – et souhaitons que nos entrepreneurs donnent du sens à leur projet et à leur vie » explique Michel de Guilhermier, Président de Day One.

« Nous sommes heureux et fiers d’accompagner l’équipe entrepreneuriale de Day One à laquelle nous renouvelons notre confiance : leur expérience d’entrepreneurs et leur investissement financier personnel important leur permettent d’avoir une approche concrète pour aider au développement des start-up. Day One, ce sont avant tout des bâtisseurs d’entreprises qui veulent changer le monde et faire grandir les patrons accompagnés » explique Julien Leclercq, Président de la structure familiale Leclercq, et par ailleurs CEO de Genairgy (www.genairgy.com), société d’investissement dans les loisirs sportifs.

Day One bénéficie de l’extraordinaire expérience de la famille Leclercq, fondatrice et co-actionnaire du groupe Decathlon avec ses cousins Mulliez (10 milliards d’€ de chiffre d’affaires avec 80.000 collaborateurs dans 40 pays).