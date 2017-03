Leur principale mission sera de développer et d’accompagner la clientèle de la Banque en s’appuyant sur ses principaux facteurs différenciants : une offre d’investissement très large, un bilan solide, une infrastructure performante.

« Plus que jamais, la France est un marché stratégique pour Lombard Odier. Ces arrivées confirment l’attractivité de notre projet et reflètent le dynamisme de nos activités en France. » déclare Benoît Peligry.

La banque est présente et active en France depuis plus de 15 ans dans ses trois lignes de métiers : banque privée, gestion d’actifs, infrastructure bancaire.

David Guermond, 46 ans, rejoint Lombard Odier en qualité de Executive Vice President. Diplômé du Magistère Juriste d’Affaires de Paris II - Assas et de l’Ecole du Barreau de Paris, il était depuis 2010 responsable de l’activité dédiée au segment des grandes fortunes et membre du comité de Direction de Credit Suisse Banque Privée en France. Il a débuté sa carrière chez KPMG comme avocat spécialiste de l’ingénierie patrimoniale avant d’entrer chez UBS Wealth Management en tant que directeur, puis directeur exécutif au sein du département clients stratégiques. De 2006 à 2010, il est directeur exécutif chez Goldman Sachs Private Wealth Management, chargé notamment des clients du segment grandes fortunes.

Nicolas Dureux, 53 ans, est diplômé de l’IEP Paris et titulaire d’une maitrise de droit des affaires et d’une maitrise de droit public. Depuis 2008, il exerçait chez Crédit Suisse Banque Privée France où il a été successivement directeur du conseil en investissement avant d’être nommé directeur de la gestion sous mandat et membre du Comité de Direction en France. Nicolas Dureux a effectué un grande partie de sa carrière chez Paribas en tant que responsable Gestion de Fortune puis BNP Paribas Banque Privée où il a notamment été responsable de l’offre financière du département de gestion de fortune.

Ladislas d’Aillières, 36 ans, est diplômé de l’Edhec Business School de Lille en 2005. Il était depuis 2016 Directeur au sein de l’activité de grandes fortunes de Credit Suisse. Il était préalablement responsable du département gestion conseillée de Crédit Suisse Banque Privée à Paris. Ladislas d’Aillières a réalisé une grande partie de sa carrière au sein de Crédit Suisse Banque Privée où il a notamment travaillé à Londres au sein de la banque d’investissement en tant que Sales sur produits structurés, ainsi qu’à Zurich en qualité de conseiller en produits dérivés.