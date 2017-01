L’associé gérant de DWF, Andrew Leaitherland, a déclaré : « Nous nous sommes engagés à développer nos activités à l’international pour servir au mieux les besoins de nos clients. La France est un marché clé pour notre cabinet, tant au regard de sa taille et de son importance en Europe qu’en raison du fait que nos clients nous confient de plus en plus de dossiers comprenant une dimension juridique française. En tant que partenaire commercial l’un des plus importants de l’Allemagne, cette implantation en France traduit notre emprunte européenne croissante.

Heenan Paris est particulièrement adapté à notre cabinet, du fait de la qualité de ses associés, de leur solide base de clientèle internationale et du recoupement de nos compétences sectorielles. Ils partagent nos valeurs et notre approche du métier d’avocats. Nous nous sommes d’ores et déjà confié réciproquement des dossiers avec succès et nous avons été impressionnés par la qualité de leur travail et de leurs services aux clients.

La France joue un rôle très important en tant que passerelle vers l’Afrique, ce qui est essentiel pour la stratégie de nos clients au Moyen-Orient et en Allemagne. L’Afrique est une région émergente en croissance, à part entière, avec de nombreuses opportunités de développement d’activités et de revenus dans des secteurs où nous sommes particulièrement forts tels que l’énergie, les activités réglementées, les assurances et les services financiers. »

Heenan Paris est reconnu comme l’un des cabinets internationaux leaders en Afrique francophone sub-saharienne. Heenan a conclu une alliance stratégique exclusive avec le cabinet d’avocats sud-africain Thomson-Wilks, qui dispose d’une offre complète de services juridiques avec des bureaux dans les principaux centres commerciaux d’Afrique du Sud. Thomson Wilks a également créé un département chinois au regard du montant considérable d’investissements chinois en Afrique.

Heenan Paris a pour principaux domaines de compétence le Droit des Sociétés, le Capital Investissement, le Droit Commercial, la Propriété Intellectuelle, les Technologies de l’Information et le Contentieux.

L’associé gérant de Heenan Paris, Jean-François Mercadier, a déclaré : « Nous sommes très heureux de rejoindre DWF avec qui nous partageons les mêmes valeurs et la même approche de la clientèle ainsi que les mêmes compétences sectorielles. Nous sommes particulièrement heureux de contribuer au développement d’une plateforme internationale dont l’ambition est d’être présente dans les principaux centres financiers avec une concentration sur les marchés en croissance les plus importants tels que l’Afrique et ce, au profit de nos clients. »

Les associés d’Heenan, Jean-François Mercadier, Pascale Gallien, Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton et Ali Boroumand ont rejoint DWF le 1er janvier 2017, date effective de l’opération.