D’une maturité de 12 ans, cette solution est émise par SG Issuer*** et garantie par Société Générale et a pour sous-jacent l’indice Euro iStoxx EWC 50. Elle propose un coupon annuel de 6,50 %* en cas de stabilité ou de hausse de l’indice par rapport à son niveau initial et un risque de perte en capital* à l’échéance en cas de baisse de l’indice supérieure à 50% de son niveau initial.

Lancé à un niveau de l’Euro iStoxx EWC 50 de 1062,02 points le 16 novembre 2015, le produit a été rappelé par anticipation le vendredi 31 mars 2017 avec un niveau de clôture de l’indice sous-jacent à 1066,84 points. Soit une performance des marchés européens** sur la même période de + 0,45%****.

Les clients ayant investi sur Daystoxx Novembre 2015 reçoivent donc, en plus du capital initial*, un coupon de 9,04%* (soit 6,50%* au titre de la première année, puis 2,54%* prorata temporis jusqu’au 31 mars 2017), soit une surperformance de + 8,59%* par rapport aux marchés européens****.