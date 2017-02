Comme cela avait été annoncé le 6 juin 2016, DELTA DRONE et la société PDT - Public Display Technologies (PTY) Ltd ont finalisé la prise de contrôle à 100% par DELTA DRONE de la société ROCKETMINE, filiale de PDT basée à Johannesbourg et principal opérateur de drones civils à usage professionnel en Afrique du Sud, notamment auprès du secteur minier.

Le délai de finalisation de l’opération a été plus long que prévu, en liaison avec le délai d’agrément nécessaire délivré par les autorités bancaires sud-africaines. Au final, l’opération sera réalisée à leur demande en cash et non en titres tel qu’initialement annoncé.

De ce fait, les 500 000 titres que DELTA DRONE avait acquis dans le cadre des autorisations prévues dans le programme de rachat d’actions demeureront dans la trésorerie de DELTA DRONE, pour utilisation lors d’une prochaine opération éventuelle de croissance externe.

Composée aujourd’hui de 15 personnes, dont 10 télépilotes professionnels de drones, tous par ailleurs pilotes d’avions diplômés, la société ROCKETMINE a démarré ses activités dès la promulgation de la réglementation relative aux drones civils en Afrique du Sud, en juillet 2015, en étant l’une des huit seules sociétés à disposer d’un agrément pour opérer.

Simple branche d’activité de PDT à l’origine, ROCKETMINE a très vite signé plusieurs contrats commerciaux avec des groupes miniers de premier plan (Anglo American, South 32, BHP - Billiton, etc.) pour effectuer des missions le plus souvent journalières sur différents sites d’exploitation. Fort de ces premiers succès, ROCKETMINE a été filialisée début 2016 par PDT, afin de se développer de manière autonome.

Sur les 12 derniers mois correspondant à un exercice 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 11 millions de Rand (environ 730 K€) ainsi qu’un résultat positif. Elle prévoit une croissance significative de son volume d’activité en 2017, amplifiée par l’exportation de son savoir-faire dans d’autres pays miniers du continent africain.

Anticipant la finalisation de l’accord, les équipes de DELTA DRONE et celles de ROCKETMINE travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs mois, notamment pour préparer une campagne active de développement commercial en Afrique et dans plusieurs pays du continent américain (Mexique, Etats-Unis, Canada). A cet égard, il a été décidé de clarifier l’offre du Groupe DELTA DRONE auprès du secteur minier, qui sera ainsi déployée au plan mondial sous la marque unique ROCKETMINE.