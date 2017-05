A cette même date, on comptait 6 835 ETF / ETP, 12 892 listings et 313 fournisseurs répertoriés sur 68 bourses dans 56 pays.

"Les investisseurs ont continué de favoriser les actions au détriment des obligations et des matières premières car les marchés boursiers ont affiché une performance positive en avril. Le S&P 500 a progressé de 1 %, les marchés boursiers internationaux hors États-Unis et les marchés émergents ayant augmenté de leur côté de 2 % en avril dernier. Les investisseurs ont été captivés par un premier tour des élections présidentielles françaises au cours de ce mois d’avril ", a déclaré Deborah Fuhr, partenaire fondatrice d’ETFGI.

Au niveau mondial, les ETF et les ETP ont enregistré des flux nets positifs de 37,94 milliards de dollars en avril, pour le 39ème mois consécutif. Depuis le début de cette année, ces flux se sont élevés à un niveau record de 235,21 milliards de dollars. L’année dernière, à cette même date, ils se chiffraient à 81,01 milliards de dollars.

Pour le mois d’avril, ce sont les ETF / ETP actions qui ont affiché les flux nets les plus importants avec 27,75 milliards de dollars, suivis par les produits obligataires (10,78 milliards de dollars), les ETF / ETP matières premières enregistrant des sorties nettes 1,28 milliards de dollars.

Depuis le début de l’année (à fin avril 2017), les flux nets des ETF / ETP actions se sont élevés à 167,42 milliards de dollars, suivis des ETF / ETP obligataires (49,97 milliards de dollars) et des ETF / ETP matières premières (7,59 milliards de dollars).

A noter enfin que c’est iShares qui a recueilli les entrées nettes les plus importantes en avril avec 23,94 milliards de dollars, suivi de Vanguard (10,29 milliards de dollars) et Schwab (2,53 milliards de dollars). Depuis le 1er janvier, le podium est occupé dans l’ordre par iShares (89,30 milliards de dollars), Vanguard (53,10 milliards de dollars) et Nomura AM (10,23 milliards de dollars).