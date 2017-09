D’après ETFGI, les actifs investis en ETFs/ETPs européens ont augmenté de 28,3 % sur les 8 premiers mois de l’année pour atteindre un nouveau record de 734 milliards de dollars à la fin du mois d’août dernier.

L’industrie mondiale des ETFs/ETPs comptait 2 285 ETFs/ETPs, avec 7 215 listings, pour un encours de 734 milliards de dollars, avec 60 fournisseurs répertoriés sur 27 bourses dans 21 pays.

Les ETFs/ETPs européens ont enregistré des flux records de 4,25 milliards de dollars en août 2017. Il s’agit du 35ème mois consécutif d’entrées nettes de capitaux, ce qui les portent à un niveau record de 78,26 milliards de dollars depuis le début de l’année, bien supérieur aux 39,90 milliards de dollars enregistrés l’an dernier au même moment mais aussi aux 55,69 milliards de dollars collectés sur l’ensemble de l’année 2016.

« Le mois d’août est généralement un mois difficile pour les marchés boursiers avec une perte moyenne de 1,3 % pour l’indice S&P 500 au cours des 20 dernières années. En dollars, cette année, cet indice a progressé de 0,31 % en août et de 11,93 % depuis le 1er janvier dernier ; de son coté le MSCI ACW et le MSCI EM ont augmenté respectivement de 0,44 % et 2,27 % en août dernier et de 15,48 % et de 28,59 % sur l’année 2017. Les tempêtes et les risques politiques restent une priorité pour les investisseurs - la capacité de l’administration Trump à avancer sur ses objectifs, les discussions au Capitol, les négociations sur le Brexit et la Corée du Nord sont encore des sujets de préoccupation » indique Deborah Fuhr, fondatrice associée d’ETFGI.

Les ETFs/ETPs actions ont collecté 1,63 milliard de dollars d’entrée nette de capitaux en août 2017, ce qui les portent à un niveau record de 44,73 milliards de dollars depuis le début de l’année, ce qui est supérieur aux entrées nettes de capitaux de 875 millions de dollars enregistré l’an dernier à la même période et aux 17,98 milliards de dollars collectés sur l’ensemble de l’année 2016.

Les ETFs/ETPs obligataires ont collecté 2,32 milliards de dollars d’entrées nettes de capitaux en août, soit 22,12 milliards de dollars depuis le début de l’année, ce qui est moins que les 25,64 milliards de dollars enregistrés l’an dernier à la même période.

Les ETFs/ETPs matières premières ont enregistré une décollecte de 108 millions de dollars en août dernier. Depuis le début de l’année, les entrées nettes s’élèvent à 7,65 milliards de dollars, ce qui représente nettement moins que les 11,46 milliards de dollars recueillies au cours de la même période de l’exercice précédent.

C’est Ishares qui a enregistré la plus importante collecte nette en août avec 2,55 milliards de dollars, suivi par Vanguard et SPDR avec respectivement 487 et 437 millions de dollars.

Depuis le début de l’année, iShares a enregistré une collecte nette de 26,62 milliards de dollars, suivi par UBS ETF et Lyxor AM avec respectivement 9,61 et 8,78 milliards de dollars.