Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir procédé à l’émission de la dernière tranche d’Obligations convertibles en actions (OCA) au profit du fonds d’investissement YA II CD, LTD, dans le cadre du contrat autorisé par l’Assemblée générale du 12 septembre 2016, pour un montant de 2 M€ dont 1,5 M€ libérés immédiatement et 0,5 M€ versés dans 90 jours au maximum.

Le fonds d’investissement YA II CD, LTD a acquis 200 OCA. Les OCA ont une valeur nominale de 10.000 € chacune et sont souscrites à 97,5% du pair. Elles ne portent pas d’intérêt et ont une maturité de 9 mois à compter de leur émission. Le fonds d’investissement YA II CD, LTD s’est engagé auprès de la société à ne pas convertir en dessous de 1 euro pour une période de 30 jours à compter du tirage sur a ligne.

Les OCA pourront être converties en actions à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn / P

« N » correspondant au nombre d’actions ordinaires nouvelles Cybergun à émettre sur conversion d’une OCA ;

« Vn » correspondant à la créance obligataire que l’OCA représente (valeur nominale d’une OCA), à laquelle viendront s’ajouter, le cas échéant, les intérêts correspondants ;

« P » correspondant à 90% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action Cybergun (tels que publiés par Bloomberg) précédant immédiatement la date de demande de conversion de l’OCA concernée, étant précisé que (i) les jours de bourse au cours desquels le porteur d’OCA concerné aura vendu des actions Cybergun seront exclus de la période de dix (10) jours de bourse susvisée et que (ii) P ne pourra être inférieur à la valeur nominale d’une action Cybergun.

L’incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA sur la situation de l’actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :