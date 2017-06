Le programme est composé de 64 logements neufs et de 64 places de stationnement. 41 investisseurs ont choisi d’être co-promoteurs du projet. Le montant total levé via Crowdfundingimmo.fr pour cette opération est de 619 000 euros.

Le rendement proposé aux souscripteurs s’élève à 10 % nets de frais par an pour une période d’investissement contractuelle de 36 mois.

Crowdfundingimmo.fr vise toutefois une restitution effective des fonds en 18 mois : la livraison du programme est estimée au 4ème trimestre 2018 et l’horizon de remboursement pour les investisseurs au 1er trimestre 2019.

L’ensemble des logements a déjà été vendu en bloc à 100% (vente en l’état futur d’achèvement – VEFA – signée le 11/04/2017) à la Société Immobilière de Mayotte (SIM), principal bailleur social de l’île et dont l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations sont actionnaires.

La Garantie Financière d’Achèvement a été émise par le Crédit Agricole de la Réunion.

Le premier projet de financement de Crowdfundingimmo.fr dans un département d’Outre-mer

La Résidence Makala est la toute première opération de Crowdfundingimmo.fr lancée en Outre-mer. Le programme est une résidence de 7 immeubles, pour un total de 64 logements locatifs très sociaux (LLTS) conventionnés avec la Caisse des dépôts et consignations, du T3 au T6, avec autant de places de stationnement en extérieur.

Situé dans la deuxième commune du département, à Koungou (26 000 habitants), à seulement 8 kilomètres de Mamoudzou, le programme est réalisé par Eden Austral. Cette filiale, appartenant à 100% au promoteur Groupe Eden (dont la filiale en Métropole est Eden Promotion), est dédiée aux opérations de promotion immobilière dans le département de Mayotte.

Basé à La Rochelle (Charente-Maritime), le Groupe Eden a construit et vendu plus de 600 logements depuis 2008 : 500 logements répartis sur 19 opérations en Nouvelle-Aquitaine avec Eden Promotion, et 100 logements répartis sur 3 résidences à Mayotte avec Eden Austral.

Le promoteur s’est distingué le 13 avril dernier aux Pyramides d’Argent 2017 de la Fédération des promoteurs immobiliers Aquitaine-Poitou-Charentes (FPI) en remportant le Prix du Bas Carbone en co-promotion avec Bouygues Immobilier. Le promoteur avait également été mis en valeur l’année d’avant également aux Pyramides d’Argent 2016 de la FPI Aquitaine-Poitou-Charentes (Grand Prix Régional) et aux Pyramides d’Or de la FPI France la même année (Prix National du Bâtiment Connecté).

Par sa participation à la construction de logements sociaux neufs, Crowdfundingimmo.fr s’implique activement dans le développement d’un département en pleine croissance.

17 opérations financées par Crowdfundingimmo.fr et 7 projets remboursés

Crowdfundingimmo.fr a finalisé 17 projets d’investissement depuis 2014 pour un montant total de plus de 4,8 millions d’euros. Ces projets immobiliers, situés notamment dans le Var, le Morbihan, les Alpes-Maritimes, la Gironde ou encore les Pyrénées-Atlantiques, ont permis la construction de plus de 380 logements et 9 locaux à destination de commerces et de bureaux.

Crowdfundingimmo.fr a par ailleurs finalisé depuis 2016 le remboursement aux investisseurs de 7 opérations pour un montant total de plus de 2,5 millions d’euros et des rendements annuels nets avant imposition compris entre 8 et 10 %, pour une durée moyenne d’investissement de 17 mois. La plateforme devrait prochainement rembourser les investisseurs d’un programme immobilier situé dans le sud de la France.

Crowdfundingimmo.fr s’affirme ainsi parmi les plateformes de financement participatif de la promotion immobilière les plus dynamiques, avec un souci particulier de la qualité des projets proposés.

Créée par Vincent Sillègue, promoteur et vice-Président National de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, et Philippe Sénéchal, fondateur du groupe d’audit et d’expertise comptable E&S, ancien conseiller auprès du ministère du Logement, Crowdfundingimmo.fr est une plateforme de financement collaboratif exclusivement dédiée à la promotion immobilière. Grâce aux levées de fonds réalisées auprès d’investisseurs individuels, Crowdfundingimmo.fr permet de compléter les fonds propres des promoteurs nécessaires au financement de leurs programmes de construction. Crowdfundingimmo.fr met son expertise dans la promotion immobilière et la construction de logements neufs au service des investisseurs et des promoteurs en procédant à un audit et à une sélection rigoureuse des projets immobiliers.