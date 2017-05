Le programme est composé de 16 logements neufs et de 19 places de stationnement dont 12 couvertes. 34 investisseurs ont choisi d’être co-promoteurs du projet. Le montant total levé via Crowdfundingimmo.fr pour cette opération est de 188 000 euros.

Le rendement proposé aux souscripteurs s’élève à 9% par an pour une période d’investissement contractuelle de 36 mois. Crowdfundingimmo.fr vise toutefois une restitution effective des fonds en 12 mois : la livraison du programme est estimée au premier trimestre 2018 et l’horizon de remboursement pour les investisseurs au deuxième trimestre 2018. L’opération est précommercialisée à hauteur de 69% (en chiffre d’affaires au 22 mai 2017).

L’Assurance dommages-ouvrage a été émise par la SMA BTP (Groupe SMA).

La première opération de Crowdfundingimmo.fr en Bretagne

Le Panoramique est le tout premier projet immobilier de Crowdfundingimmo.fr lancé en Bretagne. Le programme est une résidence en R+3 de 16 logements, allant du T2 au T4, avec 19 places de stationnement dont 12 couvertes.

Le programme est réalisé par le promoteur immobilier Sévéa, originaire du Morbihan. Fondée en 2007, la société, qui est adhérente à la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) depuis 2016, a été triple lauréat des Pyramides d’Argent 2017 de la FPI Bretagne le 23 mars dernier. Le Panoramique a obtenu le Prix de la première réalisation et un second programme immobilier, également situé à Hennebont, a décroché les prix de la Mixité urbaine et de l’innovation immobilière.

16 opérations financées par Crowdfundingimmo.fr et 7 projets remboursés

Crowdfundingimmo.fr a finalisé 16 projets d’investissement depuis 2014 pour un montant total de plus de 4,3 millions d’euros. Ces projets immobiliers, situés notamment dans le Var, les Alpes-Maritimes, la Gironde ou encore les Pyrénées-Atlantiques, ont permis la construction de plus de 290 logements et 9 locaux à destination de commerces et de bureaux.

Crowdfundingimmo.fr a par ailleurs finalisé depuis 2016 le remboursement aux investisseurs de 7 opérations pour un montant total de plus de 2,5 millions d’euros et des rendements annuels nets avant imposition compris entre 8 et 9%, pour une durée moyenne d’investissement de 17 mois. La plateforme devrait prochainement rembourser les investisseurs d’un programme immobilier situé dans le sud de la France.

Crowdfundingimmo.fr s’affirme ainsi parmi les plateformes de financement participatif de la promotion immobilière les plus dynamiques, avec un souci particulier de la qualité des projets proposés.

Créée par Vincent Sillègue, promoteur et vice-Président National de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, et Philippe Sénéchal, fondateur du groupe d’audit et d’expertise comptable E&S, ancien conseiller auprès du ministère du Logement, Crowdfundingimmo.fr est une plateforme de financement collaboratif exclusivement dédiée à la promotion immobilière. Grâce aux levées de fonds réalisées auprès d’investisseurs individuels, Crowdfundingimmo.fr permet de compléter les fonds propres des promoteurs nécessaires au financement de leurs programmes de construction.

Crowdfundingimmo.fr met son expertise dans la promotion immobilière et la construction de logements neufs au service des investisseurs et des promoteurs en procédant à un audit et à une sélection rigoureuse des projets immobiliers.