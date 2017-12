Entre octobre et novembre, Fundimmo a collecté 2,25 millions d’euros pour financer 5 nouveaux projets, dont la création d’un village d’activité, une résidence de logements sociaux, un programme de logements en accession et deux opérations d’aménagement de parcelles à bâtir.

La plateforme de crowdfunding 100% immobilier a aussi remboursé dans les temps 3 opérations avec un taux de rendement annuel moyen de 10%.

Le crowdfunding immobilier en plein essor

Avec des rendements annuels compris entre 7% et 12%, le crowdfunding dope l’investissement dans la pierre qui reste le placement de référence.

« Le boom du crowdfunding immobilier est récent. Les projets de financement se diversifient de plus en plus. Ils portent désormais sur des programmes immobiliers d’utilité publique tels que la création de zones d’activités mixtes ou le financement de logements sociaux », indique Stéphane Bombon Président et co-fondateur de Fundimmo.

5 nouveaux projets financés entre octobre et novembre 2017

Un « village d’activité » à Orvault (44). Destiné à accueillir des PME, des artisans, des commerçants ou encore des professions libérales, ce village d’entrepreneurs est composé de 3 bâtiments d’activité divisés en 178 cellules, d’une surface de plancher globale de 4 333 m2. Cette levée de 300 000€ proposait 9% de rendement annuel sur une durée d’investissement de 12 mois.

30 logements sociaux à Clermont Ferrand (63). « La Résidence Fontcimagne », située au Nord-Est de Clermont Ferrand, est une opération de promotion de 30 logements sur 3 niveaux, d’une surface de plancher totale de 2 044 m2, vendue en bloc à un bailleur social. Cette levée de 600 000€ proposait 8% de rendement annuel sur une durée d’investissement de 18 mois.

49 logements, dont 27 réservés à Aubergenville (78). « La Résidence Castellane » est un projet d’immeuble collectif de 49 logements, du T1 au T4, répartis sur cinq étages, et réalisé par JMP EXPANSION. Le bâtiment totalise une surface habitable de 2 605 m2 et dispose d’un parking de 79 places, dont 43 en sous-sol et 36 en extérieur. Cette levée de 650 000 € proposait un rendement annuel de 10% sur une durée d’investissement de 24 mois.

24 parcelles à bâtir à Saint-Austreberthe (76). « La Résidence Jacques Prévert » est une opération d’aménagement destinée aux maisons individuelles. Le Groupe Bertin Immobilier aménage un programme de 24 parcelles à bâtir, d’une surface de plancher par maison de 300 m2 soit un total de 7 200 m2 pour l’ensemble des lots.

Cette levée de 500 000€ proposait 10% de rendement annuel sur une durée d’investissement de 18 mois.

C’est la deuxième fois que Fundimmo collabore avec cet aménageur. En février dernier, une opération similaire de 49 parcelles à bâtir « L’abbaye de Courcelles » à Courcelles-Sur-Seine (27) avait représenté une levée de 500 000 €.

70 parcelles à bâtir à Biache-Saint-Vaast (62). « Le Domaine du Héron III » est une opération d’aménagement de terrains à bâtir entièrement viabilisées et libres de constructeur d’une surface de plancher totale de 9 980 m2 pour l’ensemble des lots.

Cette levée de 200 000€ proposait 11% de rendement annuel sur une durée d’investissement de 18 mois.

Fundimmo rembourse 3 opérations en 2 mois :

Pop’A Guéret, retail park de 12 enseignes au sein de la zone commerciale de Guéret (23). L’opération a duré 9 mois (comme prévu) et les 40 investisseurs, qui ont permis de réunir 499 000 € ont été remboursés mi-octobre.

Le ticket moyen était de 12 475 € et le rendement de 9% annuel.

La Tour de la Rose, programme de 9 logements et 3 terrains à bâtir à Groisy (74). Lancée en novembre 2017, l’opération a duré 12 mois (comme prévu) et les 32 investisseurs, qui ont permis la levée de 116 000 € ont été remboursés mi-novembre.

Le ticket moyen était de 3 625 € et le rendement annuel de 11%.

Quai Sud, à Dieppe (76), opération mixte mêlant hôtel, logements sociaux, logements en accession libre et surfaces commerciales. L’opération a duré 12 mois, et les 39 investisseurs qui ont permis de réunir 377 000 € ont été remboursés mi-novembre.

Le ticket moyen était de 9 670 € et le rendement de 10% annuel.