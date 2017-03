Alice Breheny, Directrice Recherche Monde de TH Real Estate, explique qu’il est essentiel de comprendre les tendances locales sur le long terme, afin d’identifier les meilleures opportunités d’investissement et de profiter de la croissance des villes Américaines, Européennes et Asiatiques.

« Les recommandations d’investissement en immobilier sont souvent déterminées à l’échelle nationale plutôt que locale, contribuant à ignorer certaines opportunités. » selon Alice Breheny. « Notre stratégie consiste à concentrer notre analyse sur les villes plutôt que sur les pays, ce qui nous permet de fournir aux investisseurs un meilleur aperçu de ce que pourrait être leur portefeuille de demain. Cette approche tient compte de la façon dont les utilisateurs réfléchissent à leurs besoins pour mieux les appréhender. Notre analyse nous permet d’identifier les villes phares de demain à partir des grandes tendances mondiales et des fondamentaux immobiliers. »

Le rapport met en avant les grandes tendances contemporaines comme l’urbanisation, l’essor des classes moyennes, le vieillissement de la population ou les évolutions technologiques et le transfert de la puissance économique de l’Occident vers d’autres pays. Il étudie leurs conséquences sur le tissu urbain, et leurs impacts importants sur la demande future des différents marchés immobiliers.

Les villes destinées à connaître une forte croissance sont impactées par des dynamiques variées. Cependant un thème central émerge pour chacune d’entre elles : aux Etats-Unis, les villes avec un potentiel d’innovation et de croissance des emplois vont probablement prospérer ; en Europe, les centres culturels capables d’attirer talents et visiteurs au bénéfice de leur économie offrent les meilleurs opportunités d’investissement ; en Asie, les grandes métropoles qui vont continuer à grandir et à accroître leur rôle dominant comme centres économiques mondiaux tireront parti de cette situation avantageuse.

« L’Europe compte de nombreuses villes avec un riche héritage culturel, offrant de nombreux avantages par rapport aux zones rurales, tels qu’un taux d’emploi plus élevé et des activités de loisirs » explique ainsi Andrew Rich, Directeur du fonds European Cities de TH Real Estate. « La productivité y est plus importante, les innovations foisonnent et les populations y sont plus jeunes, plus aisées et possèdent un meilleur pouvoir d’achat, même en tenant compte du coût de la vie. De ce fait, les villes européennes les plus performantes vont connaître une croissance exponentielle avec un marché de l’immobilier en augmentation constante, leurs atouts leur permettant de continuer à attirer les meilleurs talents aussi bien que les touristes. »