CreditProfessionnel.com, un des leaders du courtage en financement des entreprises en France, annonce une étape clef dans son développement.

La société réalise une augmentation de capital auprès d’Eiffel Investment Group B.V., un groupe d’investissement spécialisé dans le financement des entreprises françaises et européennes. Eiffel Investment Group B.V. devient l’actionnaire de référence de la société, aux côtés du fondateur Mathieu George.

Cette opération permettra à CreditProfessionnel.com de réaliser un programme de croissance ambitieux :

ouverture de 40 nouvelles agences de courtage en financement en France dans les trois prochaines années.

programme d’investissements digitaux, pour doter le réseau de courtiers CreditProfessionnel.com d’outils inspirés de la fintech.

En France, la part des financements PME par les banques provenant de dossiers apportés par des courtiers en financement représente aujourd’hui moins de 5 % des dossiers contre plus de 30 % pour le crédit immobilier. Avec son nouvel actionnaire, CreditProfessionnel.com est donc très confiant dans sa capacité à croître fortement dans les années qui viennent, en contribuant à faire progresser le recours des PME à des courtiers en crédit professionnel, et en améliorant ainsi le financement des PME, en s’appuyant à la fois sur le web et sur un réseau dense d’agences locales.

Mathieu George, fondateur et président de CreditProfessionnel.com considère que « le contact humain avec le courtier repose sur la confiance et la proximité, elle constitue le point central de la relation avec l’entrepreneur et c’est dans cette optique que nous souhaitons mailler le territoire d’agences avec plus de 40 ouvertures dans un premier temps et davantage à terme ». Il indique que « par ailleurs, pour améliorer le service que le courtier pourra rendre, CreditProfessionnel.com ambitionne de devenir une véritable fintech, avec la création d’outils innovants de traitement et d’orientation des dossiers ».

Jan Carel Kingma, managing director d’Eiffel Investment Group B.V. indique que « l’opération s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Eiffel Investment Group de devenir un acteur de référence du financement des entreprises en France et en Europe. L’ajout dans le périmètre du groupe du réseau de courtage CréditProfessionnel.com, qui conservera son entière indépendance, conforte cette stratégie. CréditProfessionnel.com a vocation à être un leader en France. ».

CreditProfessionnel.com a été créé en 2011. Cette nouvelle étape de son développement s’inscrit au meilleur moment. Malgré les taux d’intérêt très bas, toutes les entreprises ne sont pas égales face au financement de leur activité. Selon la Banque de France, l’accès au crédit des TPE s’est dégradé en début d’année 2017. Les petites entreprises de moins de 10 salariés n’ont par exemple obtenu un crédit d’investissement que dans 82 % des cas au 1er trimestre 2017 contre 85 % en 2016. Par ailleurs le nombre des TPE ayant eu accès à un crédit de trésorerie est passé à 66 % en ce début d’année contre 70 % au cours du dernier trimestre 2016. Cette tendance peut s’expliquer par la fragilité relative de certaines de ces entreprises. Elle peut aussi être liée aux mutations fortes auxquels sont confrontés les réseaux bancaires, notamment la rationalisation des réseaux d’agences. De nombreux dirigeants de PME constatent par ailleurs un turnover important de leurs conseillers bancaires professionnels, ce qui complexifie la relation entre les banques et les petites entreprises. Or une éventuelle reprise économique qui s’accélèrerait nécessiterait une mobilisation de tous pour financer les TPE françaises.

Mathieu George relève que « la marge de progression du courtage en crédit professionnel est gigantesque : d’une part parce que les courtiers IOBSP sont les meilleurs alliés des entrepreneurs du fait de leur maîtrise de toutes les solutions financières, du crédit classique, à l’affacturage, au leasing, au crowdlending, etc. et d’autre part parce que le recours à des courtiers tiers est le moyen de conquête de clientèle le plus efficace et le plus économique pour les banques, qui y auront de plus en plus recours ».