Innovation

A 5 ans (le 25 avril 2022) : on calcule la Performance de l’Indice Euro Stoxx 50 ® (performance date à date entre sa Valeur Initiale et sa Valeur à 5 ans)

La durée et la performance potentielle de CA Indicia Euro (Février 2017) dépendent de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50 ®(dividendes non réinvestis). Regroupant 50 des principales sociétés de la zone euro, l’Euro Stoxx 50® permet ainsi de bénéficier d’une diversification géographique et sectorielle : les entreprises sont réparties sur plusieurs pays de la zone Euro (France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique…) et sont issues de secteurs variés (bancassurance, chimie, biens et services industriels, énergie…).

Notes

[1] CA Indicia Euro (Février 2017) est un produit émis par Amundi Finance Emissions (“l’Emetteur”), et garanti par Crédit Agricole S.A. Sa performance finale sera fonction de la formule décrite dans les Conditions Définitives. En cas de défaut de l’Emetteur, Crédit Agricole S.A. s’engage à rembourser aux investisseurs la formule promise à l’échéance (Capital plus performance). CA Indicia Euro (Février 2017) est soumis au risque de défaut de l’Emetteur et au risque de défaut, liquidation ou mise en résolution de Crédit Agricole S.A. Le terme “Capital” désigne la valeur nominale du Titre. Les performances et rendements annoncés dans ce document sont calculés à partir de la date de lancement de la formule le 25 avril 2017 et sont calculés hors frais (en compte-titres ou en assurance vie), hors cotisation éventuelle de la garantie complémentaire en cas de décès (en assurance vie) et hors fiscalité applicables au compte-titres ou à l’assurance vie.

Le remboursement de la formule est valable au 23 avril 2027 pour les investissements réalisés entre le 2 février 2017 et le 18 avril 2017 et est calculé sur la base de la valeur nominale du Titre, hors frais (en compte-titres ou en assurance vie), hors cotisation éventuelle de la garantie complémentaire en cas de décès (en assurance vie) et hors fiscalité applicables au compte-titres ou à l’assurance vie.

Les performances et rendements annoncés dans ce document sont calculés à partir de la date de lancement de la formule le 25 avril 2017 et sont calculés hors frais (en compte-titres ou en assurance vie), hors cotisation éventuelle de la garantie complémentaire en cas de décès (en assurance vie) et hors fiscalité applicables au compte-titres ou à l’assurance vie.

L’Émetteur (Amundi Finance Emissions), le Garant (Crédit Agricole S.A.), l’assureur Predica (en assurance vie) ainsi que les distributeurs des Titres (les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel) font partie du même groupe. Cette situation est susceptible d’engendrer des conflits d’intérêts.

“Euro Stoxx 50 ®” ou “Indice” : désigne l’indice Euro Stoxx 50 ®, dividendes non réinvestis. L’Euro Stoxx 50 ® est un Indice boursier composé de 50 actions parmi les premières sociétés de la zone euro, sélectionnées sur la base de la capitalisation boursière. Sa performance ne tient pas compte des dividendes versés par les actions qui le composent.

[2] CA Indicia Euro (Février 2017) est un produit émis par Amundi Finance Emissions (“l’Emetteur”), et garanti par Crédit Agricole S.A. Sa performance finale sera fonction de la formule décrite dans les Conditions Définitives. En cas de défaut de l’Emetteur, Crédit Agricole S.A. s’engage à rembourser aux investisseurs la formule promise à l’échéance (Capital plus performance). CA Indicia Euro (Février 2017) est soumis au risque de défaut de l’Emetteur et au risque de défaut, liquidation ou mise en résolution de Crédit Agricole S.A. Le terme “Capital” désigne la valeur nominale du Titre. Les performances et rendements annoncés dans ce document sont calculés à partir de la date de lancement de la formule le 25 avril 2017 et sont calculés hors frais (en compte-titres ou en assurance vie), hors cotisation éventuelle de la garantie complémentaire en cas de décès (en assurance vie) et hors fiscalité applicables au compte-titres ou à l’assurance vie.

Le remboursement de la formule est valable au 23 avril 2027 pour les investissements réalisés entre le 2 février 2017 et le 18 avril 2017 et est calculé sur la base de la valeur nominale du Titre, hors frais (en compte-titres ou en assurance vie), hors cotisation éventuelle de la garantie complémentaire en cas de décès (en assurance vie) et hors fiscalité applicables au compte-titres ou à l’assurance vie.

Les performances et rendements annoncés dans ce document sont calculés à partir de la date de lancement de la formule le 25 avril 2017 et sont calculés hors frais (en compte-titres ou en assurance vie), hors cotisation éventuelle de la garantie complémentaire en cas de décès (en assurance vie) et hors fiscalité applicables au compte-titres ou à l’assurance vie.

L’Émetteur (Amundi Finance Emissions), le Garant (Crédit Agricole S.A.), l’assureur Predica (en assurance vie) ainsi que les distributeurs des Titres (les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel) font partie du même groupe. Cette situation est susceptible d’engendrer des conflits d’intérêts.

“Euro Stoxx 50 ®” ou “Indice” : désigne l’indice Euro Stoxx 50 ®, dividendes non réinvestis. L’Euro Stoxx 50 ® est un Indice boursier composé de 50 actions parmi les premières sociétés de la zone euro, sélectionnées sur la base de la capitalisation boursière. Sa performance ne tient pas compte des dividendes versés par les actions qui le composent.

[3] Hors défaut de l’Emetteur et défaut, liquidation ou mise en résolution de Crédit Agricole S.A.

[4] Hors défaut de l’Emetteur et défaut, liquidation ou mise en résolution de Crédit Agricole S.A

[5] Hors défaut de l’Emetteur et défaut, liquidation ou mise en résolution de Crédit Agricole S.A.

[6] Hors défaut de l’Emetteur et défaut, liquidation ou mise en résolution de Crédit Agricole S.A.