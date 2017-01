Brice Gimeno s’associe au groupe Primonial pour créer Derivative Solutions, société spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds, destinés aux investisseurs privés et aux entreprises.

Sa création répond à un double objectif : diversifier d’une part l’offre proposée en créant une société dédiée et d’autre part, affirmer la conviction du groupe Primonial sur l’intérêt patrimonial et la pérennité de ce type de solutions.

Autour de Brice Gimeno, une équipe de 4 personnes conçoit des solutions innovantes qui s’adaptent aux conditions économiques, tout en répondant à chaque profil d’investisseur en termes de rendement et de protection du capital.

« L’expertise de notre équipe nous permet de créer des produits simples, innovants, transparents, adaptés à la fois aux différentes configurations de marché et aux profils d’investisseurs de nos clients. Notre ambition est de collecter près de 200 millions d’euros dès la première année », déclare Brice Gimeno, Président de cette nouvelle structure.

Stéphane Vidal, Directeur général du groupe Primonial précise : « Nous avons la conviction que cette classe d’actifs répond à une demande forte de la clientèle : investir en toute transparence, dans un cadre contractuel précis et réglementé sur des solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients ».

Les produits financiers proposés par Derivative Solutions sont accessibles en tant qu’unités de compte de contrat d’assurance vie et de capitalisation, ou en compte-titres.

A propos de Derivative Solutions

Créée en partenariat avec le groupe Primonial en 2016, Derivative Solutions est une société spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds, destinés aux investisseurs privés et aux entreprises. L’équipe se compose aujourd’hui de 5 personnes.

L’équipe dirigeante est composée de :

Brice Gimeno : président

Diplômé d’école d’ingénieur, il débute sa carrière en salle des marchés au Crédit Lyonnais. Il exerce ensuite le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant au sein d’un cabinet, puis l’activité de courtier en produits structurés dans sa propre structure. Il intègre le groupe Primonial en 2007 pour développer le département dédié aux produits structurés, Primonial Dérivatives. Il crée en 2016 sa propre société de conception, développement et distribution d’investissement structurés, Derivative Solutions.

Eric Le Roux : directeur général délégué

Diplômé de l’IAE puis de l’Edhec Business School, il débute sa carrière dans l’assurance-vie à La Mondiale avant de gérer le développement d’équipes commerciales dédiées à la gestion de patrimoine. Il crée et dirige ensuite une société de conseil en formation dédiée à la gestion de patrimoine. Il intègre le groupe Primonial en 2015 pour développer Primonial Dérivatives auprès des CGPI et s’associe à Brice Gimeno dans la création de Derivative Solutions l’année suivante.

De 2007 à 2016, l’activité Produits structurés de Primonial s’est exercée sous la marque Primonial Dérivatives et totalise :