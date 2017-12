Simeno agrège les offres de sites de fournisseurs, y compris des principales places de marché B2B, pour proposer des capacités de recherche multi-catalogues. Par cette acquisition, Coupa confirme sa volonté de renforcer son programme Open Buy en ajoutant de nouvelles places de marché et des capacités innovantes de recherche multi-catalogues, en phase avec les besoins actuels des acheteurs. Cette acquisition permet également à Coupa de renforcer sa présence en Allemagne et en Suisse.

« L’une des tendances fortes actuellement dans les achats est la capacité d’encadrer davantage de dépenses en intégrant les achats hors catalogue, tout en maintenant un contrôle sur les processus de validation et les règles internes. Coupa a été précurseur en la matière, en intégrant à sa plateforme la place de marché Amazon Business, et maintenant les capacités de recherche multi-catalogues de Simeno », a déclaré Xavier Oliveira, analyste Procure-to-Pay au sein de Spend Matters. « Les utilisateurs vont ainsi pouvoir bénéficier d’expériences d’achats optimisées tout en maintenant un contrôle des dépenses. »

Basée à Bâle en Suisse, avec des bureaux en Allemagne et aux Etats-Unis, Simeno est intégré dans plusieurs des plus grandes organisations mondiales fonctionnant sous SAP SRM, SAP PM, SAP MM, Oracle iProcure et bien d’autres. La solution Simeno fournit une puissante capacité « front-end » à ces systèmes pour optimiser la recherche et la gestion multi-catalogues.

« Notre plateforme cloud transforme la façon dont les organisations dépensent leur argent, comme en témoignent régulièrement nos clients par leurs formidables résultats. Avec l’acquisition de Simeno, nous continuons d’appliquer notre vision d’une plateforme de gestion des dépenses la plus ouverte et centrée sur les utilisateurs possible », a commenté Rob Bernshteyn, CEO de Coupa. « Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Simeno chez Coupa. »

L’expérience de recherche simplifiée de Simeno permet de gérer simultanément les catalogues établis par l’entreprise et les catalogues de fournisseurs tiers. Le moteur de recherche de Simeno permet une gestion de catalogues plus complète et plus rapide dans plus de 20 langues.

« Quand nous avons créé Simeno, notre objectif était de simplifier les recherches dans les catalogues de fournisseurs et d’améliorer l’expérience utilisateur » a déclaré Udo Grünhoff, fondateur de Simeno. « Coupa nous donne l’opportunité d’aller encore plus loin en permettant à davantage d’organisations dans le monde de bénéficier de notre technologie ».