Le programme se compose de douze appartements conforment à la règlementation Thermique 2012 : trois type 2, dont un en rez de chaussé adapté pour les personnes à mobilité réduite, d’une surface habitable moyenne de 44m² et sept type 3 d’une surface moyenne de 65m² et deux type 4 d’une surface moyenne de 67m². Ces appartements disposent soit d’une place de parking à l’extérieur soit d’un garage. Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz individuel.

Informations locatives et conditions d’accès

Eligibles à l’APL (Aide personnalisée au logement), les logements sont loués par des ménages à revenus modestes. L’opération locative comprend huit logements PLUS (Prêt locatif à usage social) pour un loyer mensuel charges comprises de 320 euros pour le type 2, de 480 euros pour les types 3 et de 533€ pour les types 4 ; et quatre logement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour un loyer mensuel de 374 euros charges comprises pour le type 2 avec terrasse, 369 € pour les types 3 et de 451€ pour le type 4. Ces logements ont été financés avec la participation de l’Etat, le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique, Nantes Métropole, Action Logement et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Un programme livré en plein cœur de ville et respectueux de son environnement

Cette opération est située proche du bourg, à proximité des commerces et des écoles. Elle respecte l’harmonie architecturale de son environnement.

Une réponse aux évolutions démographiques

Ce programme s’inscrit dans une opération de mixité sociale. Si ces appartements accueillent aujourd’hui principalement des familles avec de jeunes enfants, ils peuvent s’adapter aux évolutions démographiques et accueillir aussi bien des jeunes ménages qui s’installent, que des couples séniors.