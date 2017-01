Nicolas Duban, qui conserve le contrôle de Convictions AM est nommé Président à compter du 1 er janvier 2017. Il avait rejoint l’entreprise fin 2014 en qualité de Directeur général et acquis le contrôle à cette occasion. Philippe Delienne, fondateur de la société en 2007 reste actionnaire, réduisant sa participation pour permettre l’entrée au capital des deux gestionnaires d’actifs.

Les deux actionnaires apporteront leur soutien au nouveau projet de développement de Convictions AM, centré sur l’évolution du processus de gestion amorcée par l’arrivée de Pierre Hervé, en 2015, ce dernier ayant été nommé Directeur de la gestion en mars 2016.

Convictions AM déploie une nouvelle approche stratégique multifactorielle modélisée devenue la colonne vertébrale du processus de gestion et permettant aux gérants d’étoffer leurs convictions. Un comité d’experts réunissant des personnalités reconnues éclaire de plus l’équipe de gestion de leurs analyses de l’environnement géopolitique, macroéconomique et monétaire.

Roger Caniard, Directeur financier du groupe MACSF et Didier Le Menestrel, Président-directeur général de La Financière de l’Echiquier rejoignent le Conseil du Groupe Convictions, aux côtés de Patrick Rivière et Thierry Sévoumians pour La Française, Nicolas Duban (Président), Philippe Delienne et Alain Wicker.

L’opération est soumise à l’agrément de l’AMF.

Roger Caniard déclare : « Convictions AM dispose d’un savoir faire unique en matière de gestion multifactorielle et d’une équipe de direction que nous connaissons depuis longtemps. L’évolution de la structure capitalistique de Convictions et de son Conseil sera un atout pour franchir une nouvelle étape dans la croissance de l’entreprise. Nous sommes très heureux d’accompagner Nicolas Duban à cette occasion ».

Didier Le Menestrel déclare : « Nous sommes ravis d’accompagner Convictions AM dans cette nouvelle étape de son développement. Les qualités de Nicolas Duban et le formidable travail accompli par Pierre Hervé sur le cœur de la gestion – le moteur de l’entreprise – nous ont convaincus : tous deux contribuent grandement à la dynamique d’innovation de l’industrie de la gestion d’actifs. »

Patrick Rivière déclare : « Nous nous félicitons de l’entrée de MACSF Epargne Retraite et de La Financière de l’Echiquier au capital de Convictions AM démontrant ainsi la qualité de la transition opérée chez Convictions AM, tant en terme de management que de processus de gestion »

Alain Wicker déclare : « L’équipe de Convictions AM que je tiens en haute estime et dont je salue la réactivité dans cette période difficile pour la gestion, me semble avoir fixé un cap porteur de performance pour ses clients. »

Philippe Delienne déclare : « Je suis particulièrement heureux d’avoir pu faciliter la transition de Convictions AM avec l’entrée au capital de partenaires de grande qualité, ce qui valide la pertinence de l’orientation stratégique donnée par Nicolas Duban à la société. Ceci sera, j’en suis sûr, très favorable pour les clients et pour les collaborateurs. »

Nicolas Duban déclare : « Avec cette étape, nous finalisons les travaux entrepris pour établir solidement les fondations de la nouvelle ambition que nous souhaitons pour Convictions AM. La présence à nos côtés de ces acteurs majeurs nous renforce et permet d’accélérer la diffusion de nos solutions de gestion avec pour seul objectif la satisfaction de la clientèle. »