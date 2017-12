›  Produit 

La plupart des opérations à terme Market-on-close (MOC) en Europe s’effectuent actuellement sur les marchés de gré à gré. Les intervenants s’entendent généralement sur le marché inter-dealer-broker et saisissent leurs futures dans le système Eurex® après la clôture de l’indice, ce qui implique des efforts opérationnels plus élevés et réduit les capacités de gestion des risques. De plus, les transactions doivent avoir une certaine taille pour pouvoir être négociées de gré à gré, limitant ainsi l’accès à certains acteurs du marché. En outre, les coûts de slippage sont probables car le calcul final du prix du future est plus précis que la taille du tick du future sur indice listé sur la plate-forme Eurex.

Un avantage pour le marché : une solution listée pour négocier la base

Les futures Market-on-Close sur le marché Eurex (Eurex MOC Futures) sont conçus pour faciliter de manière significative les opérations MOC, car les futures sur indice peuvent être négociés sur les niveaux de clôture de l’indice sous-jacent avant sa publication effective. Le contrat représente la base, définie comme la différence entre le prix à terme et le prix au comptant de l’indice. Le premier Eurex MOC Futures sera basé sur l’indice EURO STOXX 50® Futures (FESX), couvrant l’un des contrats à terme sur indice les plus liquides au monde.

Champs d’application

Le contrat Eurex MOC Futures est un instrument de couverture efficace pour les produits indexés sur la clôture de l’indice : • Fonds négociés en bourse (ETF) • Options indicielles et produits structurés • Swaps et options de gré à gré • Équilibrage de trésorerie et gestion de bilan

Principaux avantages

Une efficacité accrue et une réduction du risque de suivi de l’indice

Les participants au marché bénéficient d’une chaine de traitement (STP) directe pour les transactions Eurex MOC, ce qui se traduit par une réduction de la charge de travail du front office mais aussi par une baisse de l’erreur de suivi.

Amélioration de la transparence du marché et de la liquidité consolidée

La négociation sur un marché organisé permet d’avoir accès à des informations immédiates sur la liquidité et les prix.

Elimination du coût de slippage

La taille plus faible du tick sur les futures Eurex MOC offre des prix plus précis, le niveau de clôture de l’indice cash se faisant avec deux décimales selon les conventions du marché.

Disponibilité immédiate des futures sur indice après règlement

La livraison intrajournalière du sous-jacent rend le future EURO STOXX 50® Index immédiatement disponible pour les participants pendant la séance boursière

Réduction des coûts de transaction

Une négociation réalisée sur un marché organisé offre des gains en capital par rapport à celle effectuée de gré à gré.

Accès facile au marché

La taille minimale de négociation d’un contrat signifie un accès égal au carnet d’ordres pour tous les intervenants. Les transactions de bloc via le service TES (Trade Entry Services) sont disponibles à partir de 500 contrats

Gestion automatisée des risques

Immédiatement après la transaction de la base, les opérations Eurex MOC seront incluses dans le système de gestion des risques des intervenants. En tant que contrepartie centrale à chaque transaction, Eurex Clearing atténue le risque de contrepartie.

La négociation sur le contrat Eurex MOC est proposée pendant la journée de transaction jusqu’à ce que le niveau de clôture de l’indice du marché cash soit fixé. Après publication, le niveau de clôture exact de l’indice est ajouté au prix de la base (Eurex MOC Futures) pour calculer le prix de règlement final avec une précision de deux décimales maximum. Le règlement physique dans les futures sur indice EURO STOXX 50® s’effectue vers 18h30 CET. Les futures sur indice EURO STOXX 50® seront disponibles à la négociation pour les participants au marché immédiatement après le règlement.

Eurex T7 Services

Notre Service T7 permet de négocier des transactions de blocs hors- carnet d’ordre convenues bilatéralement et de bénéficier des avantages de la compensation et du règlement centralisés. Cela signifie que les investisseurs bénéficient de tous les avantages d’un produit dérivé listé en ce qui concerne la tenue des positions, mais aussi la compensation et le règlement des transactions.

Spécifications du contrat

