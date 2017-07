Investment Banking

Capacité financière accrue

Fort du soutien de son actionnaire majoritaire IK Investment Partners, Colisée profite des conditions favorables sur le marché de la dette pour accroître sa capacité financière.

Le contrat de crédit signé auprès d’un pool bancaire comprenant quatre institutions financières de premier rang - Bank of Ireland, Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel-CIC et ING - porte le montant global des lignes de financement à 460 millions d’euros.

Le succès rencontré lors de la syndication de ces lignes atteste de la confiance des Banques et des Investisseurs dans le business-model de Colisée.

Les conditions obtenues, sur le plan de la maturité, du pricing et de la souplesse d’utilisation de ces lignes de financement, sont parfaitement adaptées à l’exécution du projet de croissance de Colisée.

Acquisition de 12 EHPAD en France

Colisée poursuit son développement en France et réalise l’acquisition de douze EHPAD auprès de GDP Vendôme. Cette opération s’ajoute à une première acquisition similaire en avril 2017.

Le portefeuille acquis correspond aux critères d’investissement sélectifs de Colisée. Constitué d’établissements de qualité, il vient renforcer la présence de Colisée notamment dans les régions PACA et Aquitaine et offre en outre des perspectives de développement en résidences services qui représentent une alternative entre la vie à domicile et la résidence médicalisée.

Colisée fort de son savoir-faire en matière d’accompagnement, ainsi que de son réseau social privé et sécurisé Mycolisée, s’attachera à intégrer rapidement les équipes, résidents et proches de ces douze nouveaux établissements.

« Notre capacité financière, accrue dans d’excellentes conditions, nous permet d’aborder sereinement une nouvelle phase de notre développement, forts du soutien de notre actionnaire majoritaire IK Investment Partners. Le seuil symbolique des 100 établissements, franchi aujourd’hui, marque la capacité des équipes de Colisée à concrétiser les opportunités de croissance dans un marché européen en phase de consolidation. », déclare Christine Jeandel, Présidente de Colisée.