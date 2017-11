Au cœur d’un cadre de vie familial et dynamique, Cogedim Club inaugure sa résidence seniors Terre de Seine à Suresnes (92)

Intégrée au programme mixte « Eclat de Seine » du Groupe ALTAREA COGEDIM, la nouvelle résidence seniors COGEDIM Club trouve sa place entre logements en accession libre et sociaux. Un exemple de projet intergénérationnel mitoyen qui favorise le lien social indispensable au bien-vieillir.

Une réponse adaptée aux besoins des seniors actifs et autonomes

« Etre au cœur de la vie et de la ville est un gage de sécurité et de confort pour les seniors et donc un gage de prolongement de l’autonomie et du lien social. C’est parce que nous savons cela que toutes nos résidences sont implantées en cœur de villes. Naturellement, notre résidence seniors Terre de Seine trouve sa place au cœur de Suresnes, considérée comme l’une des villes les plus attractives du Grand Paris, à proximité immédiate des commerces, des espaces culturels, de nombreux établissements dédiés aux familles et d’un réseau de transport étendu. » explique Jérôme Navarre, Directeur Général de Cogedim Club.

C’est au cœur de l’éco-quartier exemplaire Carnot-Gambetta, que les Suresnois peuvent désormais intégrer ce type d’habitat intermédiaire pensé et conçu pour les seniors parfaitement autonomes et actifs et pour qui vivre dans un logement dit classique est devenu une contrainte. Allant du studio au 3 pièces, les appartements sont proposés en location meublée et équipée, alignés au prix du marché local, et disposent pour la plupart d’un balcon ou d’une terrasse avec des vues largement ouvertes sur le jardin central. En toute saison, les seniors peuvent choisir la durée de leur location et ainsi s’engager sereinement après un temps de réflexion parfois nécessaire.