Clustree, la plateforme de recommandations RH pour la gestion des carrières et le recrutement, annonce la réalisation d’une levée de fonds de Série A de 7M€ menée par le fonds d’investissement européen Creandum. Idinvest Partners et Alven Capital, investisseur historique de Clustree, participent également à l’opération. L’entreprise utilise l’intelligence artificielle pour rendre les données RH internes et externes aveugles aux stéréotypes et aux biais humains avec la mission de construire une solution technologique fournissant des prises de décisions proactives et basées sur les faits au service du recrutement et du développement des carrières.

Bénédicte de Raphélis Soissan, CEO & Fondatrice de Clustree, commente « Les stéréotypes sont rapides à ériger mais très longs à détruire. C’est à cause de cela qu’ils existent et Clustree est là pour inverser cela. Nous changeons la vie des gens en libérant les Ressources Humaines de leur biais. Grâce à l’utilisation de notre intelligence artificielle, nous rendons nos clients capables, dans une guerre de talents devenue mondiale, de recruter et faire grandir leurs collaborateurs avec une gestion des carrières continue, sur-mesure et centrée sur l’individu qui révèle les potentiels dormants et maximise l’efficacité des RH. Nous sommes heureux de voir que notre vision est partagée par certains des meilleurs VCs européens, qui apporteront les compétences nécessaires pour aider Clustree à s’ouvrir au monde. »

Avec des ressources commerciales et marketing limitées, l’entreprise a été capable de sécuriser des contrats pluriannuels avec des grandes entreprises internationales. La solution est maintenant utilisée par des entreprises leaders dans plus de 30 pays, telles qu’Orange, Crédit Agricole, SNCF, Carrefour et L’Oréal, et les aide à réduire drastiquement leurs coûts de recrutement externe et d’améliorer l’engagement de leurs collaborateurs.

La technologie d’intelligence artificielle de Clustree évolue et apprend en continu à partir de 3 différents ensembles de données : les données RH externes, les données RH internes des clients et le feedback continu des RH et collaborateurs sur les recommandations. Les clients existants deviennent tellement convaincus par les recommandations faites que les équipes RH permettent désormais à l’intelligence artificielle d’interagir directement avec les collaborateurs pour du coaching de carrière.

Cette levée de fonds de Séries A de 7M€ va permettre à l’entreprise de développer ses équipes commerciales, marketing, R&D et produit, consolider sa position en France, et de préparer son expansion internationale.

Carl Fritjofsson, Principal chez Creandum, commente « Les Ressources Humaines représentent un marché considérable qui n’a pas encore été bouleversé par la technologie. Retenir et développer les talents est une priorité pour toute organisation. Avec le développement de l’intelligence artificielle, nous voyons à présent une nouvelle génération de solutions technologiques se développer pour y répondre. Clustree est une des technologies les plus impressionnantes que nous avons vu pour accompagner les décisions RH. Nous croyons avec force en un futur où les ressources humaines seront centrées sur la data, et Clustree mène le bal. »

Carl Fritjofsson chez Creandum et Guillaume Durao chez Idinvest Partners rejoindront le board de Clustree pour y apporter leurs conseils et support.

Guillaume Durao, Investment Director chez Idinvest Partners, ajoute « Ces 10 dernières années, beaucoup de départements, comme les ventes, se sont tournés vers des prises de décisions basées sur les données. Clustree offre à présent cette opportunité aux RH avec une nouvelle génération de solution de talent management. C’est ce qui nous a fortement attirés en tant qu’investisseurs. En parallèle, avec la peur grandissante que les machines détruisent tous les emplois, Clustree est un exemple incroyable d’une intelligence artificielle qui permet à des humains de faire leur travail de façon plus efficace et crée des opportunités d’évolution illimitées pour les collaborateurs. »

En 2016, Clustree a connu 230% de croissance de revenus, 100% de rétention client, et a été nommé Cool Vendor par Gartner qui a défini Clustree comme une solution unique grâce à « son utilisation du traitement automatique des langues, du machine learning et de l’analyse prédictive qui au-delà de la simple acquisition de talents permet d’accompagner la mobilité interne des talents et couvrir de nombreuses problématiques RH. »