Historiquement très présent auprès des SAV des magasins indépendants avec ou sans enseigne (Connexion, Expert, Gitem, etc.), SDS n’a cessé de gagner des parts de marché avec les GSA et GSS (Conforama, Darty, etc.) ainsi qu’auprès des stations techniques. Le Groupe dispose de plus de 2,3 millions de lignes référencées et opère à partir de son centre logistique de 6 100 m² d’où partent environ 2 500 colis par jour (soit 500 000/an).

En 2015 et 2016, le Groupe a dupliqué son modèle économique à deux nouvelles activités : la gestion de la logistique de pièces détachées pour le compte de tiers via SDS Logistique et la distribution de pièces détachées pour l’habitat (bannes et stores) via S Habitat.

SDS a réalisé un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2016 et emploie 101 collaborateurs, dont 32 commerciaux qui couvrent l’ensemble du territoire national et la Belgique francophone.

Industries et Finances Partenaires assurera la continuité des opérations de SDS avec le maintien de la Direction dans les conditions actuelles. M. Philippe Respinger (Président) et Nicolas Legras (Directeur Financier), actionnaires actuels de SDS, conserveront leurs postes et réinvestiront une partie de leurs produits de cession.

L’équipe Clearwater International, composée de Benjamin Zayat, Director, et Meryem Idrissi-Kaitouni, Senior Analyst, a conseillé Vespa Capital dans cette transaction.