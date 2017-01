Le groupe Clearlake Capital Group, L.P. (désigné avec ses filiales sous le nom « Clearlake ») annonce aujourd’hui la signature d’un accord définitif pour racheter LANDESK à Thoma Bravo. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées. Dans le cadre de cette transaction, Clearlake va ajouter l’une des entreprises de son portefeuille, HEAT Software (« HEAT ») au nouvel investissement de la plateforme de LANDESK.

Le leadership de LANDESK en matière de solutions visant à simplifier l’IT va être encore renforcé grâce aux solutions logicielles HEAT de CSM (gestion des services dans le Cloud) et d’UEM (gestion unifiée du poste client). HEAT offre des solutions flexibles, évolutives et sécurisées de CSM, d’UEM et de sécurité du poste client, ainsi qu’une solide plateforme SaaS internationale qui se développe rapidement et vient compléter le portefeuille existant de LANDESK. Cette association va renforcer la couverture géographique et les marchés verticaux de LANDESK en lui apportant une plateforme améliorée à très grande échelle, qui fournit aux professionnels de l’IT et aux entreprises des solutions de gestion et de sécurisation de l’environnement des utilisateurs finaux.

L’entreprise combinée sera dirigée par le PDG de LANDESK, Steve Daly et son siège se trouvera à Salt Lake City, UT (États-Unis). John Ferron, Clearlake Operating Advisor et CEO actuel de HEAT, sera Président exécutif du Conseil d’administration de l’entreprise. La nouvelle société fonctionnera sous un nouveau nom d’entreprise qui fera l’objet d’une annonce spécifique ultérieure.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Clearlake pour ce nouveau pas en avant sur le chemin de la croissance. Avec l’ajout de nouvelles expertises en matière de logiciels de sécurité du poste client et une grande expérience du Cloud. Ces atouts seront précieux pour continuer à construire notre plateforme, à la fois de manière organique et via des opérations de croissance externe. », déclare Steve Daly, PDG de LANDESK. « Nous sommes reconnaissants à Thoma Bravo pour le partenariat à long terme et sommes impatients d’aborder ce nouveau chapitre de croissance de l’entreprise, surtout l’ajout de HEAT à notre plateforme. Les produits HEAT s’alignent parfaitement avec notre mission : aider nos clients à construire une IT moderne centrée sur l’utilisateur. Ils vont également nous apporter une expertise et des compétences supplémentaires pour accompagner nos investissements dans le Cloud ».

« Nous sommes ravis d’accueillir LANDESK dans la famille Clearlake dans le cadre de notre nouvel investissement. Nous avons été impressionnés par la vision de LANDESK et par sa capacité à apporter une valeur ajoutée aux actionnaires grâce à ses initiatives de croissance, à la fois en interne et en externe. », affirme Behdad Eghbali, Cofondateur et Directeur associé de Clearlake. « Ensemble, LANDESK et HEAT sont dans une excellente position pour fournir les solutions leaders du marché et pour continuer à enrichir leurs offres de solutions de sécurité et de Cloud pour une croissance encore plus rapide. »

« Chez HEAT, nous mettons tout en œuvre pour fournir à nos clients des solutions Cloud qui rendent leur entreprise plus efficace, plus conforme et plus sûre. », ajoute John Ferron. « Il s’agit de l’union de deux entreprises qui partagent la même vision. Ensemble, nous fournirons à nos clients une source unique de solutions IT capables de répondre à leurs défis quotidiens. »

« Il est indispensable que les départements IT d’entreprise comprennent mieux les actions réalisées dans l’environnement des utilisateurs, tout en sécurisant les biens et données critiques. Ils doivent également disposer des outils opérationnels appropriés pour réagir lorsque c’est nécessaire. Nous pensons que ce mariage avec HEAT et cette transformation va encore augmenter le champ d’action de LANDESK, la diversité de ses fonctions et ses ressources. Il sera ainsi possible de fournir des solutions complètes pour répondre aux défis et aux risques complexes de la sécurité IT. », ajoutent Prashant Mehrotra et James Pade, chez Clearlake. « Nous sommes très heureux de devenir partenaires de cette équipe pour continuer à avancer sur le chemin tracé par LANDESK depuis 30 ans, et fournir des produits d’excellence et des solutions robustes qui grandissent avec les besoins des clients. »

La transaction devrait être finalisée courant janvier 2017. L’entreprise combinée disposera d’une position très forte sur le marché, avec plus de 1 600 collaborateurs dans 23 pays, qui servent plus de 22 000 clients très divers dans différents secteurs d’activité, gèrent et sécurisent plus de 40 millions de postes client.

Morgan Stanley, Evercore, Barclays et Jefferies ont joué le rôle de conseillers financiers pour HEAT et Clearlake. Morgan Stanley Senior Funding Inc., Barclays, Jefferies, Golub Capital, Macquarie Capital et Nomura ont fourni un financement entièrement maîtrisé pour cette transaction. L’UBS Investment Bank a servi de conseiller financier à Thoma Bravo