Lancé en 2008 par Laurence Méhaignerie et Pierre-Olivier Barennes, Citizen Capital s’est affirmé dans le paysage du capital-investissement avec une vision pionnière : l’entreprise est un puissant levier de transformation de la société, un nombre croissant d’entrepreneurs ambitionne de créer de la valeur au service du bien commun. « Citizen Capital participe d’un mouvement plus large en faveur d’un changement de paradigme du capitalisme, dans lequel l’entreprise affirme son rôle de création de valeur aussi bien pour les actionnaires que pour la société dans son ensemble. De ce point de vue, le capital et l’investissement ont aussi vocation à contribuer au lien social » commentent Laurence Méhaignerie et Pierre-Olivier Barennes.

Une stratégie d’impact couplée à une ambition financière

Le fonds soutient l’accélération du développement d’entreprises qui répondent à des besoins sociaux ou environnementaux structurants pour la société : fournir des services vitaux à des populations vulnérables, favoriser l’emploi et la mobilité sociale, innover au service de modes de consommation et de production durables, etc. De multiples industries sont concernées telles que la santé, l’éducation, la dépendance liée au handicap ou au grand âge, l’économie circulaire ou collaborative, mais aussi les clean tech, les services RH, la civic tech ou l’agriculture.