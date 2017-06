Les mini-bourses digitales privées développées par CiiB (labellisé par le pôle mondial de compétitivité Finance Innovation) s’adressent à plusieurs milliers de PME de croissance de plus de 3 ans, de tous secteurs.

Elles permettent aux PME de développer l’actionnariat des salariés, d’ouvrir leur capital à l’épargne locale ou régionale et de préparer une future introduction sur le Marché Libre (Euronext Access) ou sur Alternext (Euronext Growth).

CIIB ouvre son capital au mois de juin

CiiB ouvre son capital au public et aux investisseurs professionnels pour un montant maximum de 2,4 M€.

Les capitaux collectés seront affectés à la technologie (adaptation de la plateforme à la montée en puissance), à la structuration de l’équipe et à d’importants investissements en communication et au développement commercial.

Reprise d’actifs d’Alternativa à l’étude

S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience du financement des PME par l’actionnariat individuel régional et disposant d’une technologie propriétaire opérationnelle, CiiB souhaite se doter des moyens humains et techniques pour déployer son concept de mini-bourses à grande échelle.

CiiB étudie actuellement l’opportunité de déposer une offre de reprise de certains éléments d’actifs de la plateforme Alternativa, ayant cessé son activité en mars dernier, qui pourraient servir à accélérer le développement du Carnet d’annonces de CiiB.

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 4 juillet 2017.