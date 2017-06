Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial le 14 juin prochain et sera nommé Directeur Général Délégué à l’issue de la prochaine AG du groupe. Il prend la tête du pôle Asset Management Financier, Primonial Investment Managers (PIM) ; il sera membre du Comité Exécutif.

Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, il a fait toute sa carrière à la Société Générale (SG Corporate and Investment Banking). Il était membre du Comité de Direction du groupe depuis 2001.

De 1999 à 2007, il a dirigé le Département Dérivés Actions puis la Direction des Marchés jusqu’en 2012. Depuis, il était Directeur Délégué de la Banque de Financement et d’Investissement, de la Banque Privée et de la Gestion d’Actifs.

Il a été l’un des fondateurs de Lyxor dont il était jusque récemment Président du Conseil de Surveillance.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : « Nous avons de grandes ambitions dans le domaine de l’asset management financier aussi bien pour les entités déjà présentes dans le groupe que pour la mise en œuvre de notre stratégie de développement de nouvelles classes d’actifs » et d’ajouter : « Séduit par l’esprit entrepreneurial du groupe Primonial, Christophe mettra sa précieuse expertise au service du développement de ces activités importantes dans notre plan stratégique ».