Dans le cadre du partenariat stratégique initié entre La Financière de l’Echiquier et Primonial le 30 novembre 2017, LFDE a acquis hier 100% des activités AM financier de Primonial, tandis que Primonial a pris une participation de 40% du nouveau périmètre LFDE.

Christophe Mianné est nommé au poste de directeur général de l’entreprise. Il conserve ses fonctions de directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l’asset management financier.

Christophe Mianné travaillera en étroite collaboration avec les deux fondateurs : Didier Le Menestrel, président du Conseil d’administration de LFDE, et Christian Gueugnier, directeur général délégué de LFDE. Il pourra s’appuyer sur une équipe renforcée avec l’acquisition par LFDE des sociétés Stamina AM et AltaRocca AM et des équipes commerciales AM transférées par Primonial.

La mission de Christophe Mianné sera de piloter le développement de la nouvelle entité née du partenariat, qui, avec près de 11 milliards d’euros d’encours, connaît une dynamique de collecte soutenue depuis l’annonce du rapprochement.

Il aura en particulier pour objectif de développer la distribution au-delà de l’hexagone et, ainsi, de permettre au nouvel ensemble de devenir un leader européen de la gestion d’actifs.

A l’occasion de cette nomination, Didier Le Menestrel, président du Conseil d’administration de La Financière de l’Echiquier, déclare : « Je suis heureux d’accueillir Christophe au poste de directeur général. Sa personnalité reconnue dans notre industrie, son dynamisme et son esprit de conquête sont des atouts essentiels pour nous permettre d’atteindre nos objectifs dans un univers en mutation. Notre ambition majeure est d’accélérer notre développement européen. »

Christophe Mianné, directeur général de La Financière de l’Echiquier et directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l’AM financier, déclare : « Je suis ravi de rejoindre La Financière de l’Echiquier. Toutes nos équipes sont motivées pour grandir ensemble et poursuivre un objectif commun. L’intégration se passe très bien et créera de belles synergies. »

Stéphane Vidal, président de Primonial, ajoute : « Primonial et La Financière de l’Echiquier unissent leurs talents. Nous partageons une même ambition européenne et je ne peux que me réjouir de la grande qualité de cette opération qui ne manquera pas d’intensifier la dynamique déjà excellente que nous connaissons depuis le début de l’année. »

Biographie de Christophe Mianné :

Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, Christophe Mianné a rejoint le groupe Primonial en juin 2017 au poste de directeur du pôle asset management financier. Auparavant, il avait fait toute sa carrière à la Société Générale (SG Corporate and Investment Banking) où il était membre du Comité de Direction du groupe depuis 2001.

De 1999 à 2007, il a dirigé le Département Dérivés Actions puis la Direction des Marchés jusqu’en 2012. Il a été ensuite nommé Directeur Délégué de la Banque de Financement et d’Investissement, de la Banque Privée et de la Gestion d’Actifs.

Il a été l’un des fondateurs de Lyxor dont il était, jusqu’à fin mars 2017, Président du Conseil de Surveillance.