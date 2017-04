Basé à Singapour, Chou Chong sera en charge de la gestion des fonds actions asiatiques, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 555 millions d’euros [1]. La philosophie d’investissement repose sur une sélection de titres concentrée, basée sur des valorisations propriétaires, privilégiant la croissance et les petites et moyennes capitalisations. Chou est rattaché à Stéphane Mauppin-Higashino, Directeur de Natixis Asset Management Asia.

Chou Chong a passé l’ensemble de sa carrière chez Aberdeen Asset Management. Après avoir débuté à Singapour en 1994 en tant qu’analyste-gérant sur les actions asiatiques, il devient Responsable des actions australiennes à Sydney en 2001, puis Responsable des actions pan-européennes et des marchés développés hors Asie en 2002, à Londres. En 2008, il retourne à Singapour en qualité de Responsable des investissements, où il co-dirige une équipe de 40 personnes.

Chou est diplômé du Master of Science Finance et Comptabilité et du Master of Science Systèmes d’informations, délivré par la London School of Economics (1991-1993). Il est également titulaire d’un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Constituée de 16 personnes, la plateforme Natixis Asset Management Asia a pour mission de contribuer au développement des expertises globales de Natixis Asset Management en s’appuyant sur ses capacités de recherche et de gestion en actifs asiatiques, notamment actions et crédit.