Suite au changement de structure managériale, l’équipe dirigeante se compose désormais de David Benayoun, Dan Karsenty et Benjamin Tolub. Dan Karsenty est nommé Directeur Général. David Benayoun, fondateur de la société, demeure Président. Benjamin Tolub est Directeur Général. Les trois membres de l’équipe dirigeante forment le premier cercle d’actionnaires de la société avec plus de 85% du capital. David Benayoun devient majoritaire.

En parallèle, Nemours Capital Management annonce l’entrée à son capital de trois autres actionnaires, dont deux sociétés européennes de conseil en investissement. L’augmentation de capital, réalisée avec succès en début de mois, va permettre à Nemours de disposer de ressources supplémentaires pour développer sa stratégie et assurer sa croissance.

Ce changement de structure s’accompagne du lancement d’une nouvelle offre : le fonds géré par la société change de stratégie et d’équipe de gestion.

Le fonds UCITS renommé Nemours Market Neutral Strategies a pour objectif la préservation du capital et la génération d’une performance absolue, quelle que soit l’orientation des marchés.

L’univers d’investissement est composé des entreprises cotées connaissant des changements importants tels une OPA, une fusion, une restructuration, etc. Le premier moteur de performance est l’arbitrage de fusions & acquisitions, les situations spéciales (autres grands événements affectant la vie des entreprises) sont le second moteur. Cette poche de situations spéciales est désormais gérée avec une approche purement market-neutre.

L’ensemble de ces changements a reçu le soutien des investisseurs institutionnels existants de Nemours Capital Management.

L’équipe de gestion :

David Benayoun fait partie de l’équipe fondatrice de Nemours Capital Management en 2014 et en est le président. Il est gérant du fonds Nemours Market Neutral Strategies. Auparavant, il a travaillé en tant que gérant Event Driven pour compte propre chez Lehman Brothers et HSBC et en fonds d’investissement chez BlueCrest Capital.

David est diplômé de l’ENSAE et de Columbia University (New York).

Dan Karsenty possède plus de dix ans d’expérience sur les marchés du crédit. Dan a été trader pour la banque JPMorgan, responsable de l’activité de trading de structurés de crédit pour l’équipe de NY. Plus récemment, Dan était gérant de portefeuille chez Eiffel Investment Group. Dan viendra en appui de David dans la gestion du fonds Nemours Market Neutral Strategies.

Dan est diplômé de Supélec et de Columbia University (New York).

Benjamin Tolub a développé une expertise d’analyste Long/Short en fonds d’investissement chez Millennium Capital puis d’analyste gérant en société de gestion chez Sycomore Asset Management. Benjamin viendra en appui de David dans la gestion du fonds Nemours Market Neutral Strategies.

Benjamin est diplômé de l’université Dauphine et de Brandeis University (Massachusetts).