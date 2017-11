CenturyLink, Inc. a finalisé son acquisition de Level 3 Communications, Inc. La combinaison de CenturyLink et de Level 3 crée une société mondiale de services de réseau de premier plan capable de fournir à ses clients une large gamme de solutions technologiques de haute qualité sur un réseau fiable et hautement fibré.

La société combinée, avec un chiffre d’affaires pro forma estimé à 24 milliards $ pour la période de douze mois terminée le 30 juin 2017 (excluant les revenus liés à la vente de colocation de CenturyLink au 1er mai 2017 et comprenant les éliminations inter-sociétés estimatives et les ajustements comptables d’achat), prévoit qu’environ 75 % de son revenue principal sera généré par ses clients Entreprise et près de deux tiers par la vente de services stratégiques. Le réseau de CenturyLink connecte désormais plus de 350 zones métropolitaines avec plus de 100 000 bâtiments fibrés on-net, dont 10 000 bâtiments dans les régions EMEA et Amérique Latine.

« CenturyLink est désormais prête à offrir un vaste et solide portefeuille de solutions de communications répondant aux exigences de nos clients en termes de réseau et de services informatiques », a déclaré Glen F. Post III, Président-Directeur Général de CenturyLink. « Nos clients, du marché Grand Public comme du marché Entreprises, bénéficieront de nos solutions réseau étendues et innovantes, de nos services managés complémentaires et de nos équipes de grand talent ».

CenturyLink est désormais encore mieux placée pour :

Offrir un vaste portefeuille de produits innovants et de solutions réseau et de services informatiques de pointe, conçus pour répondre à des besoins complexes en termes de technologie et de protection contre les attaques informatiques.

Fournir ces solutions et ces services aux clients des marchés Entreprise, Secteur Public, Wholesale et Grand Public sur un réseau mondial à grande échelle et hautement fibré

Continuer d’investir dans l’expansion et les capacités de son infrastructure haut débit pour les petites entreprises et les clients Grand Public.

« Notre objectif est d’être le meilleur opérateur de réseau du monde et nous sommes en mesure de le devenir en tant que société combinée », a ajouté Jeff Storey, Président et Directeur des Opérations chez CenturyLink. « CenturyLink vise à offrir une expérience différenciante à ses clients, tout en stimulant une croissance rentable et en augmentant le cash-flow par action. Notre envergure et notre expérience nous permettront de le faire pour nos clients, nos employés et nos actionnaires. »

Détails de la transaction

Les détenteurs d’actions ordinaires Level 3 immédiatement avant la clôture sont en droit de recevoir 26,50 USD par action en numéraires (sans intérêts) et 1,4286 actions CenturyLink pour chaque action Level 3 détenue. Les actionnaires CenturyLink détiennent actuellement environ 51 % et les anciens actionnaires Level 3 détiennent actuellement environ 49 % de la société combinée. CenturyLink maintient son siège de Monroe, en Louisiane, avec une présence opérationnelle clé dans le Colorado et dans la région métropolitaine de Denver.