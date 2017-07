La réalisation de l’opération, qui devrait intervenir au cours du second semestre 2017, est soumise aux conditions usuelles. L’investissement sera réalisé par Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), le fonds d’investissement du groupe Carlyle investissant en Europe.

ADB Safegate conçoit, développe et produit notamment des systèmes, produits et solutions en matière de balisage lumineux pour aérodromes, de guidage d’avions vers des postes d’accostage et de contrôle du trafic aérien.

Fondée en 1920 par Adrien de Backer, ADB Safegate offre ses services à plus de 2 500 aéroports dans plus de 175 pays. Le groupe emploie plus de 900 salariés et dispose de quatre sites de production en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Chine, ainsi que d’un centre de développement de logiciels situé en Autriche. La couverture géographique du groupe est renforcée par une forte présence commerciale mondiale, comprenant une centaine d’agents et de distributeurs, ainsi qu’un vaste réseau de centres dédiés à la recherche et au développement.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Freshfields) conseille Carlyle dans le cadre de l’acquisition d’ADB Safegate, fournisseur de solutions d’amélioration de la performance des aéroports, auprès de PAI Partners.

L’équipe Freshfields était composée de Nicolas Barberis et Alan Mason, associés, Sébastien Ouvry et Sami Jebbour à Paris.