Créée en 2000 par Jean-Christian Kipp, Jérôme Stevens et Sophie Kerob, Direct Medica élabore et met en place des solutions opérationnelles novatrices pour optimiser les relations entre professionnels de santé, patients, industriels, établissements hospitaliers et payeurs.

En 2011, les trois associés fondateurs ont souhaité s’adosser à des partenaires financiers afin d’être accompagnés dans le développement de leur société. Capzanine a alors pris une participation minoritaire dans Direct Medica (environ un quart du capital), aux côtés de BNP Développement, société de capital investissement filiale de BNP Paribas.

Cette opération s’inscrivait pleinement dans le rôle d’investisseur de longue durée que joue Capzanine depuis sa création. En choisissant d’investir dans cet acteur unique dans la relation santé, avec une équipe de management de grande qualité, Capzanine a soutenu et accompagné pendant 6 ans Direct Medica qui a su se réinventer dans un environnement que la règlementation a considérablement transformé. L’entreprise a poursuivi sa croissance en proposant de nouvelles prestations sur les marchés naissants (éducation thérapeutique, télémédecine). Direct Medica a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 30 M€ et affiche un effectif de plus de 300 collaborateurs (professionnels de santé, paramédicaux, commerciaux, visiteurs médicaux...).

Direct Medica aborde aujourd’hui une nouvelle étape de sa croissance : les associés fondateurs souhaitent développer fortement l’international. La signature d’un accord avec WebHelp en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire en juillet 2017 permettra à Direct Medica et à WebHelp de co-construire le leader européen de la relation client dans la santé.

Pour Christophe Karvelis-Senn, Président de Capzanine : « L’opération de cession de notre participation conforte notre positionnement comme actionnaire actif des entreprises dans lesquelles nous investissons sur la durée pour les accompagner dans leur développement. Nous sommes heureux d’avoir soutenu activement pendant 6 ans Direct Medica et d’avoir participé à la transformation de cette entreprise en acteur majeur des services à la santé en France. Ce qui lui permet aujourd’hui d’aborder une nouvelle étape de son développement avec l’acteur stratégique WebHelp ».