Le Fonds Capzanine annonce une nouvelle opération sponsorless en soutenant Novomed Group, spécialiste français de l’équipement médical à usage unique, dans le cadre de son rapprochement avec la société Mediq France, leader français de la vente de matériel médical par correspondance. Cette opération permet à Novomed de poursuivre sa stratégie de croissance en renforçantson positionnement en matière d’offre digitale et de vente directe aux médecins libéraux.

Créé en 1993 par les frères Hervé et Didier Liebermann, Novomed produit et distribue des dispositifs médicaux à usage unique principalement aux hôpitaux et aux cliniques. Fort d’un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, le groupe a su croitre grâce à l’innovation de son offre produits (via le développement des kits médicaux) et au développement des ventes directes aux médecins libéraux : gynécologues, dermatologues et chirurgiens esthétiques.

L’acquisition de Mediq France, qui dispose d’un portefeuille clients composé de plus de 60 000 médecins libéraux (généralistes, kinésithérapeutes, cardiologues et ORL) et d’une bonne maîtrise du canal de distribution online, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du groupe. Outre la forte complémentarité entre les deux entités, le rationnel du rapprochement repose sur l’atteinte d’une taille critique avec un chiffre d’affaires combiné atteignant 60 million d’euros.

L’opération a été réalisée grâce à un financement en mezzanine senior et en mezzanine junior arrangé par Capzanine ainsi qu’à une dette senior apportée par BPI France et un pool bancaire.

Christophe Karvelis-Senn, Président de Capzanine : « La qualité des équipes et la forte complémentarité de Novomed et de Mediq France ont été déterminant dans notre volonté de les accompagner dans ce projet de rapprochement. »

Hervé Liebermann, PDG de Novomed : « Novomed Group 2.0 vise 100 million d’euros de revenus à horizon 3 ans en combinant Croissance externe et Organique par l’accélération de notre déploiement européen ! »

